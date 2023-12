"MOGU ŽENU DA ZADOVOLJIM, ALI NE UVEK..." Žika Jakšić otvoreno progovorio o vezi sa znatno mlađom Tijanom: Navikla je na to!

Žika Jakšić, poznati voditelj, već neko vreme uživa u emotivnoj vezi sa advokaticom Tijanom Mijailović, koja je ranije bila u braku sa nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde, Nikolom Mijailovićem, s kojim ima sina.

On je sada za domeće medije progovorio o izabranici i tom prilikom je otkrio da ne može uvek da je zadovolji.

Mogu da se zaljubim u jednom danu u neku ženu, ali isto tako brzo gubim interesovanje. Ja sam kao oni jogi majstori, mogu sebe da dovedem u razna stanja. Mogu ženu da zadovoljim i da je usrećim na jedno vreme, ali ne mogu uvek. Tako je i s mojom devojkom, ali je na to navikla. Pronašli smo neki balans i to je sada rešena stvar. Možda sam po prirodi neki egzibicionista, evo otvoreno i pričam o svemu ovome, ali to nije sramota. Svi smo mi različiti i to je normalno - ispričao je voditelj.

Inače, producent i voditelj Žika Jakšić iza sebe ima dva braka.

On je prvu suprugu upoznao u Nemačkoj sa kojom ima odraslog sina Andriju Jakšića koji je najmlađi enolog u Nemačkoj i svom ocu je napravio vino "Nikad nije kasno" po emisiji koju vodi.

Nakon razvoda od prve supruge Žika je uplovio u brak sa Dajanom Paunović, sa kojom ima sina Dušana.

Ipak ni ovaj brak nije uspeo, ali Jakšić nije odustao od ljubavi i sada je prvi put u javnosti pokazao svoju aktuelnu devojku, koja je znatno mlađa od njega.

