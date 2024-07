"OTAC ŽELI DA ME ZAMONAŠI" Uroš Stanić ogolio dušu i otkrio detalje razgovora sa majkom: Plašim se, zvaću policiju...

Uroš Stanić je u superfinalu "Elite" zauzeo 13. mesto, a po izlasku ga niko nije sačekao.

Uroš se sinoć pojavio na žurki u Šimanovcima, a tom prilikom je otkrio nepoznate detalje o roditeljima. Kako je istakao, otac mu je preko majke poručio da će ga odvesti u manastir.

- Čuo sam se sa mamom, izvinila mi se što je govorila neke laži i što je tako opravdavala mog oca. To je radila zbog "kupovine mira". Ja sam u rijalitiju bio bezbedan. Otac mi je poručio preko mame da će me odvesti u manastir i da će me zamonašiti na tri meseca i da ću iz manastira izaći preporođen i biću na pravom putu. Ja sam mami rekao ako mi bude prišao zvaću policiju i tražiću zabranu prilaska. Moja mama je za sada bezbedna, kada ne bude bila, tu je policija. Ja nisam kod kuće, kod drugarice sam i biću tamo do daljnjeg. Plašim se mog oca, ne izlazim iz stana previše, danas sam jednom izašao. Na oprezu sam. Imao sam dosta sukoba, dobio sam dosta pretnji - rekao nam je Uroš.

Pogodilo me je što me niko nije sačekao" - Žao mi je što me niko nije sačekao, jedva čekam da okrenem mamu, da vidim šta se dešava. Ništa ne mogu da pričam dok ne vidim sa njom kakva je situacija, da li se moj otac oglašavao. Ja svakako stojim iza svojih reči - priznao je Uroš sa suzama u očima. Stanić je istakao da ga nije sramota njegovog učešća, te da planira u sledeću sezonu da uđe sa dečkom. - Definitivno ja sam po seksualnosti gej, to nije toliko prihvaćeno na Balkanu. Nije me bilo strah da se deklaršem javno i da javno pričam o svemu. Pričao sam sve otvoreno, to treba da bude normalno u 21. veku. u "Elitu 8" ulazim sa dečkom - istakao je on i priznao da se plaši njegovog susreta sa ocem.

