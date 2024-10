- Lepa Brena retko prihvata da radi privatne proslave, s obzirom na to da iza sebe ima nebrojano arena i stadiona, ali kada to čini, onda je to za ogromnu svotu novca. Njen uslov je bio 100.000 evra, a domaćini su to odmah prihvatili. Malo je pevača koji sebi mogu da dozvole taj iznos, a Brena je sa nekolicinom njih definitivno ta. Napravila je sjajnu atmosferu. Svi su bili zadovoljni, a pogotovo domaćini. Pevala je, đuskala, ostala je čak i malo duže nego što je bilo planirano - kaže za Informer dobro obavešten izvor