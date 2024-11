- Sve je okej. Šta ona radi, to je njena stvar i njen život. Nije bitno koje je veriospovesti i šta je, bitno je da si danas čovek. Ne bih volela da se Tanja uda, ona ipak ima svoja dva zlatna sina. Nisam upoznala Mukija - rekla je tad.

Tanja se, podsetimo, nedavno prisetila svojih početaka na sceni, te istakla šta se promenilo do danas.



- Tada sam imala više samopouzdanja. Imam i sada, ali sam stalno umorna. Radije bih da spavam, nego da se pojavljujem u javnosti. To je upravo zbog mog načina života, jer ja već pet godina ne spavam, ne ležem pre tri ujutru. Da li to spada u neki poremećaj spavanja ne znam. Otkako su mi deca odvedena u Australiju, to je bilo pre pet godina, ja od tada ne spavam. I kada hoću ranije da se uspavam, ne mogu - rekla je Tanja.