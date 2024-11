- Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila, ne može klasična prosečna srpska žena da primeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ja ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Moj Dragan kaže da je to 1 odsto žena. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspela, koja je toliko novca zaradila. Ja sam svog novca zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe, rekla je Jovana Jeremić na Red TV, a ova njena izjava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.