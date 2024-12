Pevačica je saznala da joj je kompozitor, kom se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, radio iza leđa i za to je dobila dokaz koji je dostavila našoj redakciji. U pitanju su glasovne poruke u kojima se jasno čuje kako Marjanović tvrdi da mu je Indi poslužila da se lopta prebaci sa suđenja na njihovu vezu.

- Prebacio sam lopticu u drugi teren. Bolje neka me pljuju za navodnu varijantu sa ovom (Indi, prim. aut) nego da vrše onaj drugi pritisak, koji nije dobar za mene. Malo sam se vodio svojom izrekom neprijatelja pusti da te udara tamo gde te najmanje boli. Šta njih boli kad si tu, a ne mogu ti ništa. Kažem ti, neka puca gde mene najmanje boli u te afere, a ljudi su samo jedna masa plastelinska bezumna kao amebe jednoćelijske - rekao je Zoran.

Marjanović tvrdi u porukama da mu je Indi donela pokvareni jogurt: - Najača je ova kraljica (Indi, prim. aut.). Pre dve nedelje svraća, ne znam pod šta da svrstam, infantilnost, nerazmišljanje ili nedostatak inteligencije. Donosi dva jogurta od njene gajbe i kaže: "Vidi, evo, ovo da imate ti i Jana. Nije mnogo istekao rok trajanja, dve nedelje, nije to mnogo, može to da se pije. Znaš kada ostaneš zatečen.

Problem je, kako on kaže, i u tome što mu Indi nije platila pesme:

- Do osmog marta, koliko sam skapirao, ona je prodata, a nije mi telefon pozvonio. Ona već sada hoće i ove druge pesme, i ovo i ono. Stani, sele, uhvati se za džep. Lako ja odem u studio bilo gde u gradu i završim ti - kaže on.