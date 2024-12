Na reportaru će biti poznati hitovi, a Starim gradom odjekivaće pesme koje su obeležile četiri decenije dugu karijeru benda – od „Zenica Bluesa“ i „Šeki Is on the Road Again“, preko „Pišonje i Žuge“, „Fikrete“, „Juga 45“ i „Karabaje“, do numera sa novog dvostrukog albuma „Karamba!“, koje je publika odlično prihvatila.