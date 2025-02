Ekipa Kurira, koja je boravila u Crnoj Gori, posetila je pomenuti grad kako bismo pronašli njegovu kuću i čuli šta ljudi iz grada u kom provodi veliki deo godine imaju da kažu o njemu.

Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, muzičar i performer, rođen je u Kotoru, a odrastao je i svoj porodični dom napravio u Herceg Novom.

Ekipa Kurira, koja je boravila u Crnoj Gori, posetila je pomenuti grad kako bismo pronašli njegovu kuću i čuli šta ljudi iz grada u kom provodi veliki deo godine imaju da kažu o njemu.

Dugo smo lutali, ispitivali meštane ovog mesta, i nakon nekoliko uzaludnih pokušaja jedan od radnika iz lokala na šetalištu objasnio nam je tačnu lokaciju Rambovog doma.

Iako izgleda kao da je to samo jedna u nizu kuća u čuvenom delu koji se zove Bele stepenice, nama je trebalo malo više vremena da je pronađemo. Ulica koju smo pomenuli nema ravnog puta, cela je u stepenicama. Ima ih čak 240, a njegova oaza se nalazi na polovini, na nekih 120 stepenica od početka ove ulice.

Kako nam je objasnio jedan od komšija, kuća se lako prepoznaje po solarnim panelama, lepo uređenoj ogradi od zelenila i stablu maslina. On nam je otkrio i da je Rambo trenutno posvećen tehnologiji solarnih panela, da se potpuno predao ekologiji i da osim što solarne panele ima na svojoj kući, pre pre nekoliko godina je napravio i solarni jedrenjak.

- On je sada u toj priči, ekologija i te stvari. Pre nekoliko godina počeo je da se bavi solarnim panelama, pa je napravio i jedrenjak, koji je bio i na takmičenju nekom. I na kuću je to stavio. Znam da je da bi sagradio taj jedrenjak prikupljao pare na internetu i uspeo je u tome. Čudan je on od malena. Kao mali je nosio pidžame po ceo dan i bio vrlo veselo i brzo dete - kazao je on.

Kad smo stigli na lokaciju, ono što smo uočili bilo je lepo uređeno dvorište, prava letnja kuća na dva sprata i terasa opkoljena zelenilom, s prelepom garniturom za uživanje. Primetili smo da drugi sprat kuće gleda na more, dok je terasa koju smo pomenuli u prizemlju, skrivena i intimna.

Nakon što smo pronašli njegov dom pitali smo komšije šta misle o svom susedu.

- Uvek nam se javlja svima i često je tu, tu živi. To što se o njemu pisalo i njegov ljubavni život, to nas ne zanima. Takav je kakav je, mi ga ne možemo promeniti. Za nas je dobar komšija, a to što se dešava u njegova četiri zida ili negde drugde ni mene, a ni ostale komšije verujem da ne zanima. On je sklon skandalima i raspravama, ali mi takve situacije kao komšiluk nemamo s njim - rekla nam je jedna od komšinica, koja nije htela javno da otkrije svoj identitet.

Posetili smo i obližnji restoran gde se prodaje roštilj i pitali radnike da li viđaju Amadeusa i kakvo mišljenje imaju o njemu.

- Da, da. Rambo je često tu. Kod nas malo manje jer on ne voli roštilj, ljubitelj je ribe, ali s vremena na vreme ili kad mu dođu neki gosti dođe ovde kod nas i kupi veću količinu mesa. On je baš ljubitelj ribe. Ima ovde jedan restoran koji uvek ima svežu ribu i za njega je posebno spremaju. Nemamo loše reči o njemu iako ste možda to očekivali - kroz smeh nam je rekao jedan od radnika iz restorana.