Seka Aleksić skinula je s trona Jelenu Karleušu kada je broj pratilaca na društvenoj mreži Instagram u pitanju. Muzičke zvezde su na svojim zvaničnim verifikovanim profilima imale po 2,4 miliona pratioca. Doduše, sve do juče.



Ono što se da primetiti na Karleušinom nalogu jeste da je od pre dva dana znatno opao broj pratilaca, koji je donedavno bio za oko 100.000 veći. On se sada nalazi na 2,3 miliona. Samim tim njena koleginica Seka ima veći broj onih koji prate njen život i rad na ovoj platformi. Ne ulazimo u to da li su oni kupljeni ili ne. Činjenica je da na društvenim mrežama skoro sve može da se plati. Mogu da se plate rič (doseg objave), reklama, ali i promocija stranice. Što više novca korisnici ulože u plaćanje ovih stavki, logično je da će njihove objave doći do većeg broja ljudi.