Vladan K. (23), bivši dečko bivše rijaliti učesnice, kontroverzne Senade Nurkić, poznatije kao Maca Diskrecija, uplovio je u romansu sa 26 godina starijom Darom Bubamarom!

Foto: Printskrin Instagram

Ovo je na svom Instagram nalogu podelila upravo starleta, koja nije štedela reči uvrede na račun bivšeg dečka, ali i pevačice.

- Kakav je osećaj kad posle mene nađeš milf Daru Bubamaru? Ah, navikao da ga finansiraju i muško i žensko - napisala je Maca Diskrecija, a onda se u nizu odgovora na pitanja pratilaca još više osvrnula na Vladana, s kojim je letos podelila zajedničke fotografije s letovanja na Mikonosu, kada ga je i zvanično predstavila javnosti.

Bez dlake na jeziku

- Hoćeš li snimiti pornić sa ovim dečkom? - upitao ju je neko.

Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- To je bivši. Već imamo film. Sad je s Darom Bubamarom. On ima 23 godine. Nije Dara maser po struci kao on, to je njegov zanat. Za početak, uzeće joj auto. Dobro sam ga spremila za nju. Ja ga nisam finansirala kao njegovi momci i sadašnje devojke, da se zna. Puno košta! Nek im je sa srećom. Sutra će on već naći dečka. On pravi miks. Znam da je p*******a, zato sam ga i ostavila, a i on prati iste - glase samo neki od Macinih storija.

Foto: Printskrin Instagram

Inače, da između Dare i Vladana postoji nešto više od prijateljstva, posumnjalo se ranije tokom dana, nakon što su oboje objavili fotografije i storije sa iste lokacije, popularnog zimovališta na Jahorini. Kako se može videti i na fotografijama, njih dvoje su zajedno uživali na žičari na ovoj planini, a činjenica da se oboje nalaze na istom mestu, u isto vreme i da dele gotovo identične kadrove mnogima je bila dovoljna da zaključe da je to novi estradni par.

Međutim, do potvrde nagađanja je došlo kad je ogorčena Maca potvrdila sve sumnje i otkrila kako je saznala za njihovu aferu.

- Gde ima objava s Darom? - glasilo je pitanje.

- Pa ne sme da kači, ali kače iste storije. Na Jahorini su - odgovorila je Diskrecija na pitanje jednog pratioca.

- Čekam vas, znate gde. Da grmimo. A bivši neka se sprdaju s babama - zaključila je starleta.

Ubrzo nakon što je Maca objavila pomenute storije i fotografije, a pošto su shvatili da su javno otkriveni, Dara i Vladan su brže-bolje obrisali svoje fotke sa Jahorine, a pomenuti mladić je i ugasio svoj profil na Instagramu. Nešto kasnije je i sama starleta obrisala sve storije koji se tiču njenog bivšeg dečka i pevačice, ali sve je završilo na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Instagram

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Darom, ali ona nam se nije javljala na pozive.

Čovek njenih snova

Podsetimo, kontroverzna starleta je letos podelila nekoliko fotografija s Vladanom s letovanja na Mikonosu, gde je, kako je tada rekla, "upoznala muškarca svojih snova". Na tim slikama se video markantan muškarac sa izraženim mišićima i preplanulim tenom, a Maca je uz objavu napisala kratko i jasno "Love (Ljubav)".

Foto: Printscreen Instagram

Maca je više puta u javnosti govorila o najosetljivijim aspektima svog života. Otvoreno je pričala o poslovima koje je imala u Dubaiju, svojoj prošlosti, ali i o porodičnim temama, koje su izazvale najveću pažnju gledalaca.

Kurir.rs

