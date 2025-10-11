- Ti nisi samo čovek, ti si mir posle svih mojih oluja, toplina koja me pronašla kad sam mislila da sam zaboravljena. U tvojim očima vidim dom, ne zidove već razumevanje, pogled u kojem prestajem da sumnjam i počinjem da verujem ponovo. Kad ćutiš čujem više nego u hiljade reči. Tvoje prisustvo je odgovor na molitve koje nikad nisam izgovorila. Ne tražim savršenstvo, tražim ono što već imam, tvoj dlan koji me zna, tvoje srce koje me čeka. Ako ikad zaboravim sve, zadržaću trenutak kad si me pogledao i svet je postao jednostavan. Ti si mir koji nisam znala da tražim, i ljubav koju nikad neću prestati da biram. Volim te - napisala je Tanja.

Kobna noć koja joj je odnela prijatelje i promenila život

- Naše snove prekinula je strašna tragedija u kojoj smo izgubili Zoku, Zeku i Elmira. Na moju i Jeleninu nesreću, mi smo bile prisutne, samo u drugim kolima. Sećam se apsolutno svega, svakog slova, reči, svakog detalja. Ma, izgledalo je sve haotično, stresno, bilo nas je svugde i na sve strane. Te noći, kada je trebalo da idemo na žurku u moj grad, iskrsla je emisija i morali smo biti tu. Dugo me je progonila krivica, osećaj krivice jer smo išli baš u Loznicu, u moje mesto. To je bio baš strašan osećaj. Nekako me je taj dan sve navodilo da i ne treba da krenemo na taj put, ne znam da li znate taj osećaj u stomaku. Previše je bilo tih nekih znakova i opomena pred sam put. Kada se sve desilo i kada sam videla Vladimira jedinog koji hoda zemljom, a ne leži na njoj, on nije imao majicu ni patike. Bilo je strašno! Ščepala sam ga i pitala šta je to uradio mojim prijateljima! Šokirala sam se kada mi je rekao: "Nisam ja! Nisam ja vozio, Elmir je!" Ja moram da napomenem, ja zaista ne znam šta je istina i da li su se njih dvojica zamenili. Da se ne ponavljam, dosta puta sam ispričala sve.