Kao bomba odjeknula je vest da je pevačica Milica Ristić navodno varala bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena sa Stefanom Milojevićem dok je bila u braku.

Kako se dalje navodi, Nikola Rađen je zatražio razvod od Milice, kada je saznao da ga je ona mesecima varala sa Milojevićem. 

Ovako je bilo na venčanju Milice i Rađena:

Nikola Rađen i Milica Ristić na venčanju Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Tim povodom se sada oglasila Milica Ristić koja je samo kratko poručila:

- To je vest od pre godinu dana koja je trenutno "reciklirana". Kao sto tada nisam imala komentar neću ga imati ni sada - rekla je Milica za "Story". 

Milica Rađen Stefan Milojević
Foto: Printscreen Paparaco Lov, Instagram/_milica_ristic, Privatna arhiva

Ko je Stefan Milojević?

Stefan Milojević, sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića, uhapšen je u jednoj od najvećih akcija španske policije, zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je drogom snabdevala Balearska ostrva.

Tokom te akcije je zaplenjena veća količina droge, a petorica tada privedenih su osuđeni pred Pokrajinskim sudom u Palmi na ukupno 15 godina zatvora zbog trgovine drogom.

Njemu je tada određena kazna od godinu i po zatvora, ali mu je sud dozvolio da odloži odlazak u zatvor jer ranije nije bio kažnjavan.

