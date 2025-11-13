Slušaj vest

Kako se dalje navodi, Nikola Rađen je zatražio razvod od Milice, kada je saznao da ga je ona mesecima varala sa Milojevićem.

Ovako je bilo na venčanju Milice i Rađena:

Tim povodom se sada oglasila Milica Ristić koja je samo kratko poručila:

- To je vest od pre godinu dana koja je trenutno "reciklirana". Kao sto tada nisam imala komentar neću ga imati ni sada - rekla je Milica za "Story".

Ko je Stefan Milojević?

Stefan Milojević, sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića, uhapšen je u jednoj od najvećih akcija španske policije, zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je drogom snabdevala Balearska ostrva.

Tokom te akcije je zaplenjena veća količina droge, a petorica tada privedenih su osuđeni pred Pokrajinskim sudom u Palmi na ukupno 15 godina zatvora zbog trgovine drogom.