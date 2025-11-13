"TO JE STARA VEST..." Prvo oglašavanje Milice Ristić nakon priča da je varala Nikolu Rađena sa uhapšenim Milojevićem
Kao bomba odjeknula je vest da je pevačica Milica Ristić navodno varala bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena sa Stefanom Milojevićem dok je bila u braku.
Kako se dalje navodi, Nikola Rađen je zatražio razvod od Milice, kada je saznao da ga je ona mesecima varala sa Milojevićem.
Ovako je bilo na venčanju Milice i Rađena:
Tim povodom se sada oglasila Milica Ristić koja je samo kratko poručila:
- To je vest od pre godinu dana koja je trenutno "reciklirana". Kao sto tada nisam imala komentar neću ga imati ni sada - rekla je Milica za "Story".
Ko je Stefan Milojević?
Stefan Milojević, sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića, uhapšen je u jednoj od najvećih akcija španske policije, zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je drogom snabdevala Balearska ostrva.
Tokom te akcije je zaplenjena veća količina droge, a petorica tada privedenih su osuđeni pred Pokrajinskim sudom u Palmi na ukupno 15 godina zatvora zbog trgovine drogom.
Njemu je tada određena kazna od godinu i po zatvora, ali mu je sud dozvolio da odloži odlazak u zatvor jer ranije nije bio kažnjavan.