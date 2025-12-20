Stars
Premijera dueta koji se dugo čekao: Saša Matić i Željko Joksimović donose baladu „Ništavilo“
Foto: Miloš Nadaždin
Dve velike muzičke zvezde regionalne scene, Saša Matić i Željko Joksimović, večeras u premijerno predstavljaju emotivnu baladu „Ništavilo“, duet koji je već na prvo slušanje osvoja publiku.
Pesma „Ništavilo“ nastala je kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva i uzajamnog poštovanja dvojice vrhunskih vokala, koje osim muzike povezuju i ista životna zadovoljstva - druženje, kafana i pesma. Upravo iz te iskrene bliskosti rodila se saradnja koja je, prema prvim reakcijama, donela jednu od najlepših balada poslednjih godina.
Foto: Miloš Nadaždin
Autorski tim potpisuje proverena ekipa: muziku je komponovao Slavko Stefanović Slavkoni, tekst je napisao Vladimir Mitrović, dok aranžman nosi potpis Željka Joksimovića, što pesmi daje dodatnu emotivnu dubinu i prepoznatljiv pečat.
Foto: Miloš Nadaždin
Tim povodom, Saša Matić ističe da je „Ništavilo“ pesma koja dolazi iz srca:
„Željko i ja se znamo dugo, delimo isti pogled na muziku i život. ‘Ništavilo’ nije pesma koja se pravi planski ona se desi. Pevali smo je onako kako je osećamo, bez kalkulacija, i verujem da će se ljudi u njoj prepoznati već pri prvom slušanju - izjavio je Matić za beogradske medije.
Foto: Miloš Nadaždin
