Tim povodom, Saša Matić ističe da je „Ništavilo“ pesma koja dolazi iz srca:„Željko i ja se znamo dugo, delimo isti pogled na muziku i život. ‘Ništavilo’ nije pesma koja se pravi planski ona se desi. Pevali smo je onako kako je osećamo, bez kalkulacija, i verujem da će se ljudi u njoj prepoznati već pri prvom slušanju - izjavio je Matić za beogradske medije.