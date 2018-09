(UŽIVO) GAVRIĆ I DEAN NOMINOVANI ZA IZBACIVANJE IZ ZADRUGE! Majka i ćerka opet na krv i nož, Miljana na ivici nerava: Ognjene, JA ĆU DA IDEM KUĆI! (FOTO)

Nakon Stefana Ašanina koji je prvi napustio "Zadrugu 2", drugo izbacivanje obeležiće žestoka borba između Mirka Gavrića i Deana Stejina, koji su ove nedelje nominovani za izlazak iz Bele kuće.

Miljana i Marija Kulić tokom večeri izbacivanja osvrnule su se na svađu povodom zavodljivog plesa rijaliti mame malog Željka, međutim nije sve išlo glatko. Naime, one su se ponovo sporečkale, do te mere da je Miljana pripretila:

"Ognjene, ja ću da idem kući!"

Ipak, ona i dalje tvrdi da se njih dve ne svađaju jer se vole najviše na svetu. Ona "jednostavno tako govori" kada je u stanju afekta, i nemaju nameru da prekidaju iskreni odnos koji neguju godinama.

Vladimir Tomović, pak, ne razmišlja o tome, već samo o Staniji! Kako je rekao, situacija je takva da se samo "čekaju matičar i roditelji".

"Super je situacija, prija mi nenormalno, kad me zagrli uveče napuni me pozitivnom energijom", govorio je on, koji je i pre rijalitija znao za Staniju, ali mu je kao "slika bez tona" delovala poput "karakondžule".

Iako je pred zadrugarima još jedno izbacivanje, Stanija Dobrojević iskoristila je trenutak samoće sa Ognjenom Amidžićem, da porazgovara o Vladimiru! Iako je pre samo sedam dana njena lista atraktivnih momaka sadržala tri imena, na njoj se sada nalazi samo njegovo.

"Spustila sam šaku na Vladu, pa... videćemo", rekla je ona, ističući da se još ništa konkretno nije dogodilo, ali da ju je i te kako šarmirao.

Gavirć i Stejin ni ne slute da im je ovaj izliv emocija poznate starlete ukrao šou!

Povodom izbacivanja, Deanu devojka Mina Golubović pruža podršku iz studija.

Sa njom je došao i njegov prijatelj Stefan Ilić.

Iza Gavrića stala je supruga Dragana Rakčević.

Zajedno sa njom, u studio je došao Radomir Kostić, publici poznat pod imenom Sen Trope.

Saznajte uživo na Kuriru kome će ovo biti poslednje veče u "Zadruzi 2"!

