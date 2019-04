ŠOK! JADNI MILOJKO OVO NEĆE PREŽIVETI: Đetić Mladen otkrio šta su Milijana i Požgaj radili u tajnoj sobi! PIĆE BRUKA U SELU! (VIDEO)

Mladen Vuletić i Đorđe Tomić Tajnoj sobi "Parova" sve o kontroverznom paru, Milojku i Milijani, ali i o tome šta se dešava između mlade učesnice i Požgaja.

Vuletić je rekao da ga je Milijana udarila po licu, posle čega su ona i Požgaj poslati u izolaciju. Milijana je rekla da ne voli više Milojka i da bi želela da bude sa Požgajem, tvrdi Vuletić.

Nakon povratka iz izolacije, Vuletić je, kaže, uspeo da pomiriše Milijaninu ruku, pa je tom metodom utvrdio da se ista oseća na muški polni organ.

Tomić, tvrdi da je Milijana tražila od Požgaja da skine gaće, jer je on imao ozbiljnu operaciju testisa.

"On je veran svojoj ženi, nije želeo to, ali je ona navaljivala". rekao je Tomić, ali je naglasio da je to uradila iz medicinskih razloga, jer Milijana završava medicinsku školu i htela je da vidi da li je sve u redu.

Vulet će pričao da je Milijanu Požgaj dodirivao po intimnim delovima tela.

