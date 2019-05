HVALA POŽGAJU ŠTO JE MOJOJ ĆERKI OTVORIO OČI: Milijanina majka preti da raskrinka lukavog starca! Do juče je bila za Milojka, SADA NAVIJA ZA OŽENJENOG!

Milijana Bogdanović između dve vatre je u rijalitiju "Parovi" od kako je ušla sa 53 godina starijim verenikom Milojkom Božićem, a onda i pokazala simpatije prema 14 godina starijem, ali i oženjenom Aleksandru Požgaju. Slađana bogdanović javila se pa osula paljbu po Milojku, tvrdeći da je on loš po njenu ćerku, jer joj priča iza leđa, a zapravo joj ništa nije obezbedio van rijalitija.

- Samo ne znam što ga ne otkači. Hvala Požgaju što joj je otvorio oči da vidi da može da joj se dopadne i neko mlađi i da ne mora da bude sa tim matorima. U redu mi je 10-15 godina stariji ali ne mora 50 - izjavila je Slađana koja navija da njena ćerka sazna sve po izasku iz rijalitija i da ne ostane sa Milojkom.

- Znam ja da moja Milijana nije cvećka, ali evo mogu da vam kažem šta joj je Milojko za tih pet meseci koliko su zajedno kupio, jedne patike, jednu haljinu i taj verenički prsten. Eto, toliko koristi ona od njega ima, a saznali smo šta on želi da izvuče od Milijane i zašto je organizovao ulazak u "Parove" - ljuto kaže Slađana i objašnjava:

- On hoće da uzme sve pare i Milijanine i da uloži u svoju kuću. Namazan je on i prefrigan. To je njegov plan od samog početka. Pa bila je moja svekrva sa njima u kući kada je rekao da hoće da uđe u rijaliti a ona ga je odgovara zbog zdravstvenih problema... Ma sve vam je jasno kad njega njegovi rođeni ne žele da posete i da mu se jave. Njegova ćerka je bila u mojoj kući kada je došla da ga poseti u bolnici i to na pola sata i samo jednom. To je bilo kada je operisao srce. Pa, sestrić kom je ostavio 8.000 evra je takođe digao ruke od njega. Ne želi više da čuje za njega, a zbog nekih imena koje je iznosio u rijalitiju rekao je i da će da ga tuži.

Majka mlade učesnice rijalitija istakla je da nije tačno da Milijana ne voli svoju porodicu, već naprotiv, rekla je da ona najviše voli svoju sestru, a da je sa druge strane celu igru osmislio Milojko koga je nazvala prevarantom.

- Klela sam ga jer laže. Lagao je da sam krv za njega dala kako bi dobila 100 evra njegovih. A ja sam dobrovoljni davalac krvi jer imam retku krvnu grupu i hoću da pomognem svima. Eto, još sam za njega i krv dala, a on tako laže. Pa ona priča da je Milijaninom ocu dao 5. 000 evra, a da mu je on dao dete, eto koliko je on spreman da ide sa lažima - besna je Slađana.

Milijanin otac se i dalje ne meša ni u šta, kaže Slađana, ali se pribojava šta će biti kada izađu iz rijalitija.

- Moj suprug ne gleda ništa, ne prati Parove, ne želi da se upliće u sve to, ali pravo da vam kažem posle svega ovoga što smo čuli o Milojku, bojim se šta će biti kada izađu napolje.

Podsetimo, od početka rijalitija, Slađana je u jednom intervjuu podržala vezu svoje ćerke sa Milojkom, mada je priznala da ne podržava toliku razliku u godinama kod Milijaninih izabranika.

