MIMAS I GRUJA RASKINULI, OPET! Desio se haos u Beloj kući (VIDEO)

Nikola Grujić Gruja i Milana Šarac Mimas ušli su u sukob, te su otkrili da nisu zajedno, tj. da su raskinuli.

- Što ste rekli da treba da ide kod Drveta da smisli zadatak - rekla je Mima.

- Ja sam bolestan čovek, ne znam to i ne mešajte me u to - rekao je Đole.

- Je l' si siguran da je to tvoja kapa - pitala je Mima.

- Nije to moja kapa, to je Miloševa kapa i ti gledaj svoja posla - rekao je Gruja.

- Šta da gledam? Znači mi nismo zajedno - pitala je Mima.

- Ti si rekla da smo završili - rekao je Gruja.

- Ti si rekao da ne želiš da budeš sa mnom i da želiš da ploviš sam kroz rijaliti - rekla je Mima.

