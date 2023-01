OVO SU NOVI DETALJI RATA MOKE I ZVEZDANOVE ŽENE! Slavnić okrenuo leđa BIVŠOJ SNAJI, novu DIŽE U NEBESA: "Zvezdan NIJE IZDAO Anu"

Dok Zvezdan Slavnić u "Zadruzi" uživa u ljubavi sa Anđelom Đuričić, ni ne sluti da se napolju vodi žestoki rat između njegovog oca Moke Slavnića i bivše supruge Ane, koju je javno ostavio i otpočeo vezu s 22 godine mlađom Crnogorkom.

Naime, Moka je isprva bvio na strani Ane, koja ga je, kako je rekao, povredila time što je na svom ličnom nalogu na Instagramu objavljivala fotografije i izjave bez prethodne konsultacije sa njim. Kap koja je prelila čašu jeste stara Anina fotka u muškom društvu, ispod koje je napisala "Moja najveća ljubav", zbog čega je Zvezdanov otac rešio da joj javno okrene leđa.

Moka, se sada oglasio i otkrio u kakvom je sada odnosu sa Anom i da li se nastavio njihov privatni "rat".

- Nije nikakav rat. Nema ničeg više između nas, rekla je da je više nikada ne spominjem, to je ok. Ja ću to da ispoštujem. Znate da sam joj bio naklonjen, ali poštujem njenu odluku. Poslala mi je glasovnu poruku sinoć, naduvala me do j*ja, ali nema veze, ja to mogu da podnesem - poručio je Moka.

On ne krije da sada u potpunosti podržava ljubav svog sina i Anđele Đuričić, koju jedva čeka da upozna.

- Ono što je Zvezdan uradio nije preljuba, nije izdaja. To je klasičan primera raskida, najklasičniji, samo što je išao preko televizije, pa milioni gledaju. Da su kod kuće, došao bi da joj to kaže, jer on ništa prvo nije uradio, već nakon što je raskinuo. Gledam zdravlje i sreću svog sina, apsolutno mi je drago što je srećan kraj Anđele. Vidi se koliko su ona i Zvezdan zaljubljeni. Ako mi Bog da da je vidim, dok je unutra, da joj kažem da se apsolutno ne oseća krivom jer je Zvezdan raskinuo sa Anom. Zvezdan je pokazao da mu se sviđa, on je prvi napravio prvi korak - poručio je Moka.

Podsetimo, Moka je nakon svega odlučio da upotpunosti završi svaki kontakt sa Anom, a za Kurir je otkrio da ga je " naduvala", ali pored svega ne planira da produbljuje raspravu.

- Ana ima pravo da misli šta god hoće. Rekla je da je više nikad ne spominjem što ću ja potpuno uvažiti. Naduvala me je, rekla sve najgore, na to mogu samo da kažem hvala i u daljim mojim intervjuima neće biti nikada pomenuta. Moj fokus je na sinu, vidim da je srećan i zaljubljen, što svaki otac bi bio zadovoljan i što sam rekao u prethodnim intervjuima fokus je na zdravlju i ljubavi. Vidim da hoće da se ženi i da ima još troje dece što za jednog ćaleta veliko zadovoljstvo. Žao mi je što oni ne mogu ovo da čitaju i da znaju šta govorim, ali nadam se da ćemo imati prilike da se vidimo pa ćemo pričati o svemu i svačemu što će mi biti veliko zadovoljstvo. Rekao sam već, ali moram da ponovim da Anđela ne treba da se oseća krivom jer Zvezdan je birao nju, nije ona koketirala. Pošto vidim da joj je strašno prijatno, meni je to drago- zaključuje legendarni Moka za Kurir.

