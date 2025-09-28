Slušaj vest

ChatGTP i ostali alati veštačke inteligencije (AI) omogućili su dekodiranje delova pisma, ali sada je nemoguće pronaći Lindu, koja je tražila odgovor od onoga ko bocu s porukom pronađe.

Malte Bajer i njegova obitelj iz nemačke regije Schwarzwald pronašli su bocu i pismo ukrašeno crtežima šarenih riba, morskih konjića i brodićima dok su šetali plažom.

Uspeo sam da razumem dve riječi - Engleska i grad, iz kojeg je poslata, rekao je. Potom su Bajerovi pronađenu bocu sačuvali među školjama u korpi, kao uspomenu s odmora.

Veštačka inteligencija može dešifrovati i hijeroglife Foto: Shutterstock

AI može dešifrovati i hijeroglife

No Bajera je supruga nedavno podsetila na bocu i pismo, a s obzirom na to da se on bavi radom na veštačkoj inteligenciji, odlučio je još jednom pokušati s dešifrovanjem.

Budući da je znao kako veštačka inteligencija može dešifrovati i hijeroglife, Malte je otkrio napisanu poruku: Ko god ovo pronađe, neka mi piše, a potom je usledilaa adresa: 5 Roslin Krescent, Riding, Engleska.

Firma koja trenutno ima sedište na toj adresi nema saznanja o Lindi. Shodno analizi smatraju da je, kad je napisala poruku i poslala bocu, devojka bila u ranoj tinejdžerskoj dobi.

Foto: Shutterstock

Stručnjak za veštačku inteligenciju Michael Hanisch je rekao da bi skeniranje i analiza mogli ponovno učiniti i ostale stare tekstove razumljivima i čitljivima.

Novi 'veliki jezični modeli' (LLM) bolji su kada je posredi dešifriranje konteksta od starih jer tekstove i slike vide kao isti element. Novi modeli u stanju su i popuniti delove koji nedostaju, kazao je Hanisch.

- Kada veštačka inteligencija jednom vidi poruku u boci ili nešto slično, može izvoditi zaključke, a to uključuje i tekst i adrese.