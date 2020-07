VARLJIVO LETO U SRBIJI: Danas DRAMATIČNE promene vremena, detaljna prognoza za CELU SLEDEĆU NEDELJU

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na jugozapadu, jugu i istoku Srbije.

Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, severni. Najniža temperatura od 16 do 21 C, a najviša od 26 do 31 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura oko 19 C, a najviša oko 29 C.

foto: Printscreen

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 12. jula:

U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U ponedeljak toplo i sparno, a u utorak zahlađenje sa pojačanim severozapadnim vetrom.

U sredu još malo svežije, uz razvedravanje.

Od četvrtka do subote pretežno sunčano, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava popodnevnih kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Temperatura u manjem porastu, ali će se zadržati uglavnom oko prosečnih vrednosti - od 27 do 32 stepena. U nedelju novo naoblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

(Kurir.rs/Tanjug)

