DA SU PRIRODNA REŠENJA VEOMA EFIKASNA KATARINA JE DOKAZALA NA SVOM, ALI I NA PRIMERU SVOJE DECE: Pročitajte kako!

- Moj sin ima 14 godina, i tri godine smo se borili sa alergijama na polen i korove. Lekovi su mu samo dodavani, a boljitka nije bilo, što je pokazala i spirometrija. Živimo na selu, gde je velika koncentracija polena i korova, pa je teško bilo zaštititi ga od alergenata – kaže Katarina (44).

- Moja majka je stalno kuvala čajeve i pravila tinkture, i to moje sećanje na detinjstvo i ispijanje čajeva kad smo bolesni, podstaklo me je da potražim neki prirodni način da svom sinu sačuvam zdravlje. Ovo je naročito bitno jer on trenira fudbal i ne moram da vam pričam koliko je kapacitet pluća bitan za bavljenje sportom, ali i inače. Takođe je u razvojnom dobu koje će odrediti njegovo zdravlje u kasnijem periodu.

- Zato sam potražila pomoć od Bio-Tea, gde su mi preporučili komplet br. 6 za pluća i disajne puteve. Već posle prvog kompleta, on je osetio poboljšanje. Prestalo je znojenje i plitko disanje, mnogo lakše je trčao. Sada pije drugi komplet, nakon čega idemo na kontrolu. Meni je najvažnije da se on bolje oseća, što svi primećujemo.

- Kada sam videla da ove kapi daju rezultate, uzela sam komplete i za drugo dvoje dece – preventivno. Stariji sin ima 18, a ćerka 12 godina. Računam, vreme je korone i prehlade, pa će im dobro doći da ojačaju. Zadovoljna sam kako Bio-Teo preparati deluju i na njih.

Nakon pozitivnog iskustva sa Bio-Teo kapima koje su imala njena deca, Katarina je odlučila da ih uzme i za sebe, ali je sebi naručila komplet br. 1 za srce.

- Premda imam 44 godine, nekako sam postala umorna, noge su mi oticale, i bivala sam malo nervoznija. Stalno me je pratila briga o tome da li ću postići da obavim sve što treba na imanju, sve oko dece... Sada pijem drugi, a već posle prvog kompleta otoci su nestali i lakše se krećem.

- Moj strah za zdravlje je opradvan, jer mi genetika i sa majčine i sa očeve strane nije baš naklonjena, i što se tiče bolesti srca, i pluća. Po onom starom, „Ko se čuva i Bog ga čuva“, na kraju sam rešila da preventivno pijem kapi iz svih kompleta.

- Pričam sa komšijama i prijateljima o delovanju Bio-Teo preparata, jer smatram da je sebično o tome ćutati, ali ljudi su nepoverljivi. Svi misle da će im jedna tableta rešiti sve. Ja to razumem, i sama sam u početku bila skeptična. Malo su mi pomogle priče korisnika sa interneta, a zbog dece sam morala da učinim nešto, kao i zbog sebe, jer ću im tek biti potrebna zdrava i vesela – kaže na kraju naša sagovornica.

Cena biljnog kompleta br. 6 za Srbiju iznosi 1.920 rsd, za BiH 32 KM, a za Crnu Goru 19 €. Naručite ga klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

foto: Promo

Ovaj biljni komplet će vam pomoći:

Da očistite pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Da lakše iskašljavate nakupljeni sekret

Rastvoriće i smekšati sluz

Kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP-a

Smiriće suvi, nadražajni i pušački kašalj

Kod nadutosti pluća (emfizema), kao i kod katara pluća

Smanjiće promuklost, upale ždrela i laringitis.

Uz biljni komplet br. 6 svakako se preporučuje i obavezno korišćenje ImunoDetox kapi radi jačeg efekta, kao i za jačanje imuniteta i protiv alergija. O njima možete videti više klikom OVDE.

Cena biljnog kompleta br. 1 za srce i kardiovaskularne probleme za Srbiju iznosi 2.880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26 €.

Naručite ga klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

foto: Promo

Ovaj biljni komplet ima širok spektar delovanja:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta srčanog mišića

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu, glavobolju.

Radi dobijanja najboljih rezultata, preporučuje se konzumiranje barem 2 kompleta bez pauze, nakon čega možete napraviti prekid od 2 nedelje i više.

*Svi preparati odobreni su od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i poznate kontraindikacije ne postoje.

Kurir