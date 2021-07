Vučević: Zahvaljujem se što su branili otdžbinu uvek i svuda gde je najteže, na Kosovu 1999. i na frontovima od 1991. do 2001.

Danas su povodom Vidovdana predstavnici Grada i 63. Padobranske brigade položili vence u kasarni Jugovićevo koja je i bila prva adresa brigade u Srbiji po njenom formiranju 1944. godine. Prema rečima ratnog načelnika brigade Vidoja Kovačevića, polaganjem venaca i velikim skupom, koji će danas biti održan na Letenci, obeležavaju važne datume, kada su 1944. formirani, kada su 1991. godine učestvovali u borbama, a prošlo je 20 godina od njihovog poslednjeg delovanja 2001. godine na Kosovu.

- Danas se klanjamo senama poginulih padobranca i svih drugih rodoljuba koji su dali živote za odbranu naše otadžbine. Udruženje veterana okuplja bivše padobrance sa svih prostora nekadašnje Jugoslavije i obeležavamo našu slavu Vidovdan jer smo na taj dan imali prvu prolivenu krv u borbenim akcijama, pa zato i nosimo crvene beretke.Zahvaljujemo se Ministarstvu odbrane i Gradu Novom Sadu što su nam izašli u susret i pomogli da naš skup bude održan onako kako i dolikuje – istakao je Vidoje Kovačević koji je i predsednik Udruženja veterana 63. Padobranske brigade.

Kako je rekao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, Vidoje je ratni heroj i ratni vojni invalid sa bitke na Košarama koji ne priča o svojim podvizima.

- Ovu brigadu smo ranijih godina sveli na bataljon i to govori o suštinskom odnosu države prema njenim pripadnicima. Bogu hvala, pre dve godine, predsednik Srbije i Ministarstvo odbrane su vratili i status i zastavu 63. Padobranskoj brigadi i 72. specijalnoj brigadi, kako bi im ukazali dužno poštovaanje. Dolaskom iz Italije 1944. godine, prvo sedište 63. brigade bila je ova kasarna. Želim svima njima da zahvalim na svemu što su uradili i što su branili otdžbinu uvek i svuda gde je najteže, a to nije samo na Kosovu 1999. već i na frontovima od 1991. do 2001. godine. Neka čuvaju simbole ove jedinice i neka to bude poruka svima da ima ljudi koji su spremni da brane svoj narod – zaključio je Miloš Vučević.

