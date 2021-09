Vučević: Novi Sad je u godinama za nama izrastao u mesto u kojem bi svako voleo da živi, da stvara porodicu!

Danas je tačno 9 godina od istorijskog trenutka koji je promenio naš Novi Sad. U tih 9 godina smo uradili velike stvari, naveo je na svom Instagram profilu gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Udvostručili smo budžet grada. Obezbedili smo besplatne vrtiće za svu decu. Subvencionišemo privatne vrtiće za više od 3.000 mališana. Podigli smo koncertnu dvoranu i muzičko-baletsku školu. Završili smo Žeželjev most, pregovaramo za još 3 mosta. I to nije kraj. Nastavljamo jače - dovodimo velike firme, postajemo Evropska prestonica kulture i grad bicikala. Novi Sad je u godinama za nama izrastao u mesto u kojem bi svako voleo da živi, da stvara porodicu. To su vrednosti za koje se borimo. Za vas, dragi Novosađani, sve je to za vas!

Živeli!

Grad Novi Sad