PLATA 800 EVRA, A RADNO VREME FLEKSIBILNO! Ovaj POSAO je sve traženiji u Srbiji, a postoji i dodatna olakšica!

Pre dve godine u Novom Sadu postavljeni su snažni temelji za dalji tehnološki razvoj naše zemlje, što je bio još jedan siguran znak da se Srbija menja i modernizuje u susret izazovima koje nameće 21. vek. Te godine otvoren je Naučno-tehnološki park Novi Sad, projekat vredan 26 miliona evra i treći po redu takav park koji je u poslednjih šest godina izgrađen u našoj zemlji, a koji umnogome doprinosi standardu i boljim uslovima obrazovanja u najplaćenijoj industriji – IT sektoru, ali i u raznim naučnim granama.

Njegova zgrada je projektovana da svojim oblikom podseća na brod u Panonskom moru koji raspolaže sa oko 30.000 kvadrata pametnog prostora opremljenog sistemima za kontrolu svih funkcija objekta i dizajniranog u industrijskom stilu.

Naučno-tehnološki park (NTP) Novi Sad osnovan je prvenstveno radi pružanja infrastrukturnih i stručnih usluga svojim članicama – visokotehnološkim i srednjetehnološkim privrednim društvima, inovacionim organizacijama, naučnoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama, s ciljem što brže primene i razvoja novih tehnologija, kao i radi stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržište.

Srbija sa ovakvim projektima nastavlja da grabi ka transformaciji celog društva zahvaljujući kojoj danas imamo suštinski bolјu budućnost za generacije koje dolaze. Ovaj park pruža infrastrukturu za drugačiju budućnost postavljajući još jedan temeljni stub razvoja obrazovnog i naučnog rada u oblasti informacionih tehnologija.

Ovde su se ubrzo uselili razvojni centri velikih kompanija i brojnih domaćih inovativnih preduzeća, među kojima su se našla i dva instituta - Biosens i Institut za veštačku inteligenciju, kao i devet startapa, a sam Fakultet tehničkih nauka u okviru ovog objekta raspolaže sa 10.000 kvadratnih metara.

Naučno-tehnološki park Novi Sad na jednom mestu obezbeđuje rad i povezivanje inovacionih, startap kompanija, istraživačkih i razvojnih centara velikih kompanija i Univerziteta Novog Sada što ga čini projektom budućnosti, simbolom modernizacije, ali što je najvažnije - najboljom mogućom kombinacija nauke, znanja i ekonomije, simbolom četvrte industrijske revolucije.

Njegov značaj ogleda se u domenu povezivanja privrede, nauke i nastave u oblasti informacionih tehnologija i startap zajednica jer doprinosi kvalitetnijem obrazovanju inženjera, prevashodno u IT sektoru koji je u našoj zemlji u velikom zamahu.

Domaća IT industrija beleži sve veći rast svake godine uprkos pandemiji, ali istovremeno našoj zemlji još uvek nedostaje najmanje 7.000 IT stručnjaka godišnje, dok pozicije u ovom sektoru ostaju na vrhu najplaćenijih.

Vrednost IT usluga permanentno raste, kao i broj zaposlenih, što je dovelo do veoma visokih plata IT stručnjaka, a oni koji se odluče da steknu odgovarajuće znanje u ovoj oblasti ne čekaju maltene ni dana na posao u struci.

Kada je u pitanju plata programera u Srbiji, ona svakako zavisi od stepena iskustva i programskog jezika koji se koristi, ali istraživanja govore da plata junior programera iznosi oko 800 evra, plata medior programera oko 1.400 evra, dok se za seniore radi o sumi približne visine 2.350 evra.

Uz visoke plate, kompanije programerima nude i mnoge druge beneficije i sjajne radne uslove (fleksibilno radno vreme, mogućnost rada od kuće, godišnji bonusi), kakvi uglavnom ne postoje na drugim poslovima.