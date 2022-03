UMIRALI OD ŽELJE DA UVEDU ARKANA U FILM! Bivši kontraobaveštajac otkrio detalje snimanja Vidimo se u čitulju

Božidar Spasić, bivši pripadnik državne bezbednosti istakao je da je glavna razlika između kriminalaca nekada i sada ta što su ovi nekada bili gospoda.

- Film "Vidimo se u čitulji" je jedno delo koje se dogodilo, a i ja sam akter nekih scena. To je film koji je prvi put napravljen na takav način. U to vreme autori filma bili su mladi novinari željni proboja sa nekim drugim temama. Oni su mene kontaktirali sa pitanjem da li bih ja želeo da učestvujem u filmu, a više su dolazili kod mene i da bi videli koje je to milje podzemlja koje bi moglo da uđe u dilm - kaže Boža Spasić i dodaje:

- Sa aspekta Jugoslovenske kontraobeveštajne službe ja sam prvi autor tog projekta da se ljudi iz podzemlja apsolutno angažuju protiv terorista i neprijatelja države. Na drugi način država nije mogla ni da dođe do njih, niti da ih adekvatno kazni. Kasnije smo primetili da su i druge države počele to da primenjuju. U filmu nema nijednog autentičnog pripadnika kriminalnog miljea koji je bio saradnik DB-a, sem Giške - priča Spasić.

Devedesetih su kriminalci isplivali iz duboke ilegale, a čak su težili da postanu popularni.

- Sve do 90ih godina kriminalci su bili u dubokoj ilegali ili su operisali po inostranstvu, a po povratku u zemlju donosili su ogromne količine novca i zlata i u jednom momentu došlo je do raspada te tajnovitosti između kriminala i javnosti njihove i oni su stvrno želeli da postanu deo estrade. Utrkivali su se da učestvuju u emsijiama u kojima su se hvalili. Jednostavno, postigli su sve u kriminalu i hteli su da budu deo estrade. To je društvo prihvatilo kao noemalnu činjenicu - kaže Spasić.

Najveći utisak iz tog perioda ostavlja Giška ističe Boža Spasić.

- U to doma Kristijan apsolutno nije bio poznat DB-u, najveći utisak ostavlja Đorđe božović Giška, koji je ostao i ostaće jedna legenda. On, osim što se bavio kriminalom, on je bio superintelektualac. I jedna napomena, ne znam da li je to Kneževeć rekao, oni su crkavali od želje da uvedu Arkana u film, međutim, on nikada nije hteo da razgovara na tu temu. I mnogi drugi asovi, dakle oni koji su stvarno sarađivali sa DB-om, u tom filmu se ne spominju - kaže bivši kontraobaveštajac i dodaje:

- Lično mislim da kod kriminala nema nikakve razlike, a sada je ista scena, s tim što se tadašnje kriminalno podzemlje nije bavilo najpriljavijim poslovima kojim se bavi sadašnje kriminalno podzemlje. To su poslovi droge, ubistava ovakve vrste... Celokupan teret koji smo prebacili u inostranstvo, oni su vratili ovde. I oni su bili mnogo pametniji, za devojke mnogo lepši, mogao bih reći da su bili čak i gospoda - kaže Božidar Spasić.

Kurir.rs

