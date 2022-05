GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD SE PRIDRUŽILA RECIKLAŽI BATERIJA I SIJALICA

U Uslužnom centru Gradske opštine Stari grad danas je održana konferencija pod nazivom „Počelo je sakupljanje baterija i sijalica u Beogradu“ koju su organizovali NALED, Gradska

opština Stari grad i partneri na projektu „Povećanje stope reciklaže za baterije i

sijalice”.

Na konferenciji su govorili Radoslav Marjanović predsednik Gradske opštine Stari grad, Sanela Veljkovski projekt menadžerka GIZ-a, Slobodan Krstović direktor za održivi razvoj NALED-a, Nikola Egić direktor Reciklažnog centra „Božić i sinovi” i Marija Pivnevi direktorka kompanije „E-reciklaža - Beograd“.

Učesnici su istakli ciljeve i način sprovođenja projekta, pri čemu su naglasili važnost posebnog odlaganja ove vrste otpada kako ne bi dospeo u komunanlne kontejnere i zemljište. Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj NALED-a izjavio je da su baterije i sijalice opasan otpad, zbog čega je izrazito važno da se odvajaju na poseban način. „Baterije i sijalice su opasan otpad koji ne sme da završi u komunalnim kontejnerima i deponiji i to je jedan od razloga zašto imamo zagađenje koje se dešava kada govorimo o zemljištu, podzemnim vodama, nakon požara. Upravo jedno sistemsko sakupljanje će omogućiti da ovaj otpad završi tamo gde treba, to su reciklažni centri i postrojenja za tretman ove vrste otpada“. On je dodao da su u decembru postavljene posude za odlaganje baterija i sijalica u javnim ustanovama Kragujevca, što je naišlo na veliki odziv građana. „Podstaknuti ovim iskustvom odlučili smo da zajedno sa opštinom Stari grad nastavimo da kontinuirano radimo na poboljšanju ekološke svesti govoreći o važnosti reciklaže ove vrste otrovnog otpada“, istakao je Krstović, dodajući da do kraja meseca kreće prikupljanje baterija i sijalica na pojedinim fakultetima u okviru Beogradskog Univerziteta.

Marija Pivnevi, direktorka kompanije „E-reciklaža – Beograd“, skrenula je pažnju na važnost postojanja ovakvih projekata i nada se da će u budućnosti više organizacija i kompanija sarađivati sa ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom.

1 / 15 Foto: promo

„Kako bi se unapredio sistem upravljanja otpada potrebno je uključiti lokalne samouprave, kao i organizacije, kao značajne elemente u ovom procesu. Drago mi je što je Opština Stari grad prepoznala značaj projekta „Povećanje stope reciklaža baterija i sijalica“ i verujem da će svojim modelom uticati na druge opštine i gradove u edukovanju građana o važnosti reciklaže ove vrste otpada“, istakla je Pivnevi. Predsednik Gradske opštine Stari grad Radoslav Marjanović da je ovo samo jedan od projekata kojim opština podiže svest i ukazuje na važnost reciklaže, te da će ovakvim aktivnostima nastaviti da se bavi i u budućnosti. „Mi kao opština želimo da podignemo svest o važnosti recikliranja, o tome da, otpad koji je opasan da bude u prirodi, da bude u našem okruženju, važno je da ga skupljamo i da ga recikliramo uz pomoć ovlašćenih kompanija koje za to imaju dozvole i koje to znaju da rade na najbolji mogući način po našu životnu sredinu“ izjavio je Marjanović. On je pozvao građane da recikliraju i baterije i sijalice u Uslužnom centru opštine Stari grad od 8 do 16 časova svakog radnog dana.

