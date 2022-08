Vučević o blokadama: Jesu li Novosađani krivi za sušu i cenu suncokreta? Razgovarajte s vladom, nemojte da kažnjavate građane

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prokomentarisao je proteste poljoprivrednika u Novom Sadu, koji su na više od nedelju dana zatvorili važne saobraćajnice u gradu, ali i blokirali mostove. On je istakao da nikada nije bio protiv bilo kog protesta kada se organizuje tako da ne remeti život drugih ljudi, jer svako ima pravo da iskazuje neko svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

-Raduje me činjenica da će Vlada Republike Srbije postići neki dogovor sa poljoprivrednicima, jer verujem da tamo zaista ima mnogo ljudi koji su i mukom naterani da dođu. A ima i nekih ljudi koji se pojavljuju od skupa do skupa, koji su sveprisutni na svim protestima.

Ono što ne mogu da razumem, a šta su vam krivi Novosađani? Što to radite, što nam dva mosta juče blokirate. Nije lepa slika da igrate fudbal po centralnim bulevarima i pečete roštilj. Meni je to tužno bilo. Mislim da Novi Sad i Novosađani to nisu zaslužili. Protestujte, ali što juče Žeželjev most? Što maltretirate građane, mislite da će vas podržati kad to radite? Jesu Novosađani krivi za sušu ili za cenu na tržištu suncokreta? Razgovarajte sa Vladom i ministarstvom. Nemojte da kažnjavate građane. I onda razvučete transparent “Izvini Novi Sade”. Nije dovoljno, nemojte da kvarite ljudima život. Nemojte da kažnjavate Novosađane, to je moja molba. Probajte da to bude minimalno- izjavio je prvi čovek Novog Sada.

