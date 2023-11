VUČEVIĆ: “VETAR DUVA U BANATU, TAKO ĆEMO I MI 17. DECEMBRA DA ”ODUVAMO”POLITIČKU KONKURENCIJU

Predsednik Srpske napredne stranke obišao je danas naprednjake u Zrenjeninu. Tom prilikom predesednik Vučević je naglasio: “Vetar duva u Banatu, tako ćemo i mi 17. decembra da ”oduvamo”političku konkurenciju. Da oduvamo one koji ne znaju ništa drugo neg da napadaju majke i decu. Izbori su teški i sudbonosni ali i vrlo jednostavni. Sa jedne strane imate listu Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane, a sa druge sve njih koji sem mržnje ništa ne nude. Izbor je 17. decembra suštinski jednostavan, hoćete da se vratimo u period pre 2012., hoćete da se vratimo u period kada je više od pola miliona manje ljudi radilo, kada smo svako jutro morali da gledamo kursnu listu, a ko je od nas pogledao kursnu listu poslednjih 11 godina, svi znamo da je dinar stabilan i svi znamo da su penzije i plate redovne.

Danas Srbija nije džak za udaranje, 28 država manje je priznalo takozvano Kosovo, sagradili smo gotovo 500 km novih auto puteva, i gradimo još toliko, ali pre sveg ća više od dva puta smo povećali plate i penzije, a preživeli smo poplave, preživeli migrantske krizu, preživeli smo dve godine korone, preživeli smo dve godine rata u Ukrajini, gde smo izloženi ogromnim pritiscima, sada i ovaj rat između Izraela i Palestine, i sve vreme smo uspeli da sačuvamo državu, da nam ljudi ne ginu, da nam državu ne ponižavaju, to je rezultat svih vas, to je uspeh svih građana Srbije, ali se to ne podrazumeva, to vrlo lako može da se dovede u pitanje.

Zato 17. decembra broj 1 Aleksandar Vučić- Srbija ne sme da stane, da sačuvamo naš Zrenjanin, da sačuvamo našu jedinu, nikada pokorenu otadžbinu Srbiju!”