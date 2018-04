BEOGRADSKI VREMEPLOV ZA DANE BEOGRADA: Kulturne ustanove od 16. aprila otvaraju vrata Beograđanima, ulaz besplatan

Beograd će ove godine 16. put obeležiti svoje dane od 16. do 19. aprila, bogatim kulturno-umetničkim programom "Beogradski vremeplov" - mnogobrojnim koncertima, izložbama i predstavama, rekao je za Tanjug gradonačelnik Siniša Mali i dodao da će kulturne ustanove u gradu otvoriti vrata sugrađanima i gostima Beograda, među kojima su Muzej Nikole Tesle, Pozorište na Terazijama i Muzej afričke umetnosti, dok će ulaz biti besplatan.

