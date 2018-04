DELOVI VRAČARA I PALILULE SUTRA BEZ VODE: Izvode se radovi na vodovodnoj mreži

Ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" će od sutra do subote, od 16. do 21. aprila, izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Palilula, zbog čega će deo potrošača na toj opštini osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 sata do šest sati ujutru.

Kako je navedeno u saopštenju tog preduzeća, u noći između 16. i 17. aprila povremene prekide i umanjen pritisak osetiće potrošači u naseljima Borča i Krnjača (blokovi "Partizanski", "Branko Momirov" i "Sutjeska").

Naredne noći, od 22 sata do šest sati ujutru, povremene prekide i umanjen pritisak osetiće potrošači u naseljima Kotež i Ovča, a u noći između 18. i 19. aprila žitelji centralnog i severnog dela naselja Borča.

U noći između 19. i 20. aprila povremene prekide i umanjen pritisak osetiće potrošači u južnom delu Borče, na putu za Crvenku i u naselju Krnjača (blok "Sava Kovačević"), a u noći između 20. i 21. aprila oni koji žive duž Pančevačkog puta, u naselju Krnjača (blokovima "Grga Andrijanović" i "Braća Marić").

Tokom radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, navodi se u saopštenju u kom se apeluje na potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

U saopštenju se dodaje da će radovi na redovnom ispiranju vodovodne mreže, koji se obavljaju nekoliko puta u toku godine, obezbediti da voda na česmama potrošača i dalje bude zadovoljavajućeg kvaliteta.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, sutra od 08.30 do 14.00 sati bez vode će ostati potrošači u Cerskoj ulici (između ulica Grčića Milenka i Jadranske).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna, saopštilo je JKP "Vodovod i kanalizacija". Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na telefon 3 606 606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na našoj web adresi www.bvk.rs

