CENE STANOVA U BEOGRADU PORASLE: Tri lokacije i dalje NAJPAPRENIJE, a pojava ovih oglasa diže cene u nebesa!

Stanovi u Beogradu su od početka ove godine poskupeli za 10 odsto, ali ne u svim delovima grada. Prema rečima agenata za promet nekretninama, to se isključivo odnosi na tri beogradske opštine - Vračar, Stari grad i Novi Beograd.

- To je skok cena stanova u poslednjih godinu dana, i iznosi oko 10 odsto. Ipak, ne može se reći konkretno za pojedinačnu opštinu jer svaka ima neke svoje mikrolokacije - kaže za agent za promet nekretninama Nebojša Bucalo.

On naglašava da je rast cena nekretnina u ove tri gradske opštine posledica sve češćeg iznajmljivanja stana na dan.

- Cene su porasle apsolutno zbog povećane tražnje i kupovine stanova za tzv. iznajmljivanje na dan. To su delovi grada u kojima stranci najviše traže stanove jer su došli na par dana u Beograd - ističe Bucalo.

Prema njegovim rečima, na Vračaru se cena kvadrata u proseku kreće od 1.800 do 2.200 evra, uz izuzetak dela oko Hrama Svetog Save i vračarskog platoa gde su od 2.500 do 3.000 evra.

- Na Starom gradu je prosek od 2.000 do 2.300 po kvadratnom metru, osim Knez Mihailove i poteza ka Kalemegdanu. U toj regiji stanovi su skuplji, i cena kvadrata se kreće oko 3.000, a možda i malo više. Na Novom Beogradu je situacija takva da veći deo drži neke prosečne cene kvadrata od 1.100 do 1.300 evra, s tim da deo oko "Arene" ide na 2.000 do 2.400 evra, a A blok oko 2.700 i 2.800 evra po kvadratu, dok je deo kod hotela Jugoslavija između 1.400 i 1.700 evra - kaže Bucalo.

Starogradnja nešto povoljnija

Takođe, on naglašava da se ove cene odnose na stanove relativno novije gradnje, što znači u poslednjih 10 godina, dok je starogradnja ipak nešto povoljnija.

- Možemo da pomenemo i da je manji skok cena zabeležen i na Voždovcu, gde je sada prosek cene kvadrata od 1.400 do 1.800 evra. U delu oko ulica Jove Ilića i Vojvode Stepe cena kvadrata ide i na 2.200, pa i 2.300 evra. U Mirijevu i na Karaburmi cene stoje poslednje dve godine, i tu je kvadrat u proseku od 900 do 1.100 evra. Centralni deo Zvezdare, oko Bulevara kralja Aleksandra, drži veće cene, od 1.600 do 1.800 evra, pa čak i do 2.000 kod Liona - ističe Bucalo.

Kako kaže, nešto povoljnije cene su na Paliluli, u delu koji je bliži centru grada, gde kvadrat iznosi od 1.300 do 1.700 evra.

- Deo preko pančevačkog mosta, Krnjača, Ovča i Borča je od 800 do 1.000 evra - navodi naš sagovornik.

Stan prodaje i mikrolokacija

Jelena Cvjetićanin, takođe agent za prodaju nekretnina, pre svega naglašava da je rast cena nekretnina u Beogradu teško precizirati.

- Ono što je najbitnije je da svaki stan prodaje lokacija, ali važnu ulogu igra i mikrolokacija. Moguće je da su cene nekada na jednoj lokaciji niže, ali da u određenoj ulici neki stan vredi više. Tako se dešava da u istom kraju, u dve ulice koje su jedna pored druge, imate različite cene kvadrata - kaže Cvjetićanin.

Ona takođe potvrđuje da je došlo do blagog rasta cena nekretnina u Beogradu.

- To nije preveliko poskupljenje, radi se o rastu cena za oko četiri do pet odsto u proseku jer je potražnja veća u odnosu na ponudu. I važi pre svega za stanove na Novom Beogradu - navodi naša sagovornica.

Ona dodaje i da su poslednje dve godine kamate stambenih kredita niže, što je povećalo kupovnu moć građana.

