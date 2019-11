SUTRA BEZ VODE DO 16 SATI: Neka se spreme žitelji ovih ulica na Vračaru, Zvezdari i u Zemunu

BEOGRAD - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, u sredu od 8 do 16 sati bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: Alekse Nenadovića, Braće Nedića i Njegoševoj (od Beogradske do Ulice Alekse Nenadovića).

Takođe, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, planirani su i radovi na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, zbog čega će u sredu od 8 do 22 sata bez vode biti potrošači u Ugrinovačkoj ulici (od auto-puta E–70 do kanala Galovica, severno od auto-puta) i u naselju Grmovac. Planirani su radovi i na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, zbog čega će istoga dana od 8.30 do 18 sati bez vode biti potrošači u sledećim ulicama: Dimitrija Tucovića, parna strana (od Tršćanske do Batutove ulice), Velebitskoj, Ante Bogićevića i Živojina Žujovića (od Dimitrija Tucovića do Hadži Mustafine ulice). Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode, a za najnužnije potrebe obezbeđene su cisterne s vodom za piće. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na broj telefona 3606-606, kao i na web-adresi www.bvk.rs.

