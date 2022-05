DEMONTAŽA SAVSKOG MOSTA POČINJE NA LETO: Evo gde planiraju da prebace konstrukciju i kako će to da urade!

Sudbina starog savskog mosta intrigira javost od prvog pominjanja da će biti srušen i zamenjen novim. Od tada, odnosno od maja 2017. godine do danas, čuli smo razne verzije šta će biti sa ovim mostom koji je nekako posebno prirastao za srce Beograđana. Iako definitivnog rešenje nema, postoji ono privremeno o kojem je pisanoi u nekoliko navrata.

- Konstrukcija Starog Savskog mosta biće podeljena u delove i premeštena privremeno na levu obalu Dunava na jednu gradsku parcelu koja se nalazi uz reku, pa će moći da se preveze brodom, dok se ne odluči tačno šta će biti sa tom konstrukcijom - kaže glavni gradski urbanista, Marko Stojčić.

On nije mogao da precizira gde je tačno ta lokacija, ali gledajući mapu Beograda, to bi moglo da bude negde u Borči ili Krnjači. Kako objašnjava Stojčić, dok se bude obavljala demontaža, videće se i u kakvom su stanju ti delovi mosta, te će se potom odlučivati o njihovoj sudbini.

- Plan je da se sa demontažom krene u toku leta, ali još uvek nije definisano tačno u kom mesecu. Istovremeno sa demontažom počeće i pripremni radovi za izgradnju novog mosta - kaže Stojčić.

Ukazuje da će se sve znati pouzdanije nakon što bude bio definisan terminski plan, koji bi tebalo da bude završen do kraja ovog meseca. U svakom slučaju, Stojčić potvrđuje da će jedan izvestan period Beograd sigurno imati jedan most manje, tačnije sve dok se ne završi izgradnja Novog savskog mosta.

Prema rečima zamenika gradonačelnika, Gorana Vesića, Novi savski most zameniće stari i imaće četiri saobraćajne trake i dve trake za tramvaje, dakle ukupno šest umesto sadašnje dve. Pored toga, imaće biciklističke staze i široke trotoare.

Most manje dok se ne izgradi novi

- Izgradnja ovog mosta rasteretiće Brankov most i Gazelu. Da će ovaj most biti veoma korišćen doprineće izgradnja Gradskog tunela, prvog koga ćemo graditi u našem gradu posle 52 godine, koji će počinjati kod Ekonomskog fakulteta ispod Lomine ulice a završavati u Bulevaru despota Stefana skoro kod Pančevačkog mosta- rekao je Vesić gostujući u jutarnjem programu TV Hepi.

On je dodao da će izgradnja ovog tunela smanjiti saobraćaj u centru grada za oko 12 odsto kao i bitno uticati na smanjenje zagađenja.

- Istovremeno nas čekaju radovi sa novobeogradske strane odnosno proširenje Zemunskog puta u ulicu sa četiri trake i izgradnja tri kružna toka na svim raskrsnicama oko tržnog centra Ušće- rekao je Vesić.

On je rekao da očekuje potpisivanje ugovora za izgradnju još jednog mosta na Dunavu kod Ade Huje. Kada taj most bude završen on će biti deo naše unutrašnje obilaznice koja bulevarima sa četiri trake povezuje Most na Adi i Most kod Ade Huje ali će omogućiti da se konačno rekonstruiše Pančevački most.

Podsetimo, krajem prethodne godine u blizini Starog savskog mosta srušeni su i pojedini objekti, zbog gradnje pristupnih saobraćajnica budućem novom mostu na Savi.

Simbol junaštva, pravde i hrabrosti

Stari savski most je najmanji saobraćajni most u Beogradu, a dugačak je svega 430 metara, ali to nije jedini razlog zbog kojeg je ovaj most poseban. Ono što ga čini posebnim je njegova istorija. Junačko delo beogradskog učitelja Miladina Zarića čini taj most drugačijim. Nije dozvolio okupatoru da ga sruši.

Naime, sagrađen je za vreme okupacije, 1942. godine jer je Most kralja Aleksandra bio uništen. Pri povlačenju iz Beograda 1944. godine Nemci su hteli da ga sruše. Sa prozora svog stana u Karađorđevoj ulici, učitelj Miladin Zarić, posmatrao je danima kako Nemci postavljaju mine i proučavao na koji način kablovi povezuju mine sa detonatorom.

Kada su Nemci krenuli i prešli na stranu današnjeg Novog Beograda, Miladin Zarić se potpuno sam, popeo na most, uzeo ašov i njime prekinuo, već zapaljenu, detonatorsku žicu.Međutim, Nemci nisu odustajali od namere da poruše most, te su pokušali da ga sa druge strane gađaju kako bi ga srušili, ali je Crvena armija uspela da ga zaštiti, obezbedivši time sebi prelaz preko Save.Posle rata, zbog svog herojskog podviga, hrabri učitelj Zarić je odlikovan od strane novih vlasti i, postavljen za predsednika Trećeg rejona.

Ipak, funkcija i moć ga nisu pokvarili, pa je, usled ličnog neslaganja sa oduzimanjem kuća od zakonitih vlasnika na Dedinju prilikom nacionalizacije, podneo ostavku na tu funkciju. Stari savski most simbolizuje junaštvo, pobedu pojedinca. On je simbol pravde i hrabrosti. Taj most je deo svih nas, naše zajedničke istorije. Pripada i nama, i našim precima, i našim potomcima.

