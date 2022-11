ŠOK-SCENA, BEOGRAĐANKI OVAKO "DIGLI" AUTO U SERVISU?! Ostavila ga na popravci, a na otpadu našla samo menjač, motor i sedište FOTO

BEOGRAD - Krađa automobila postala je skoro svakodnevica u Srbiji, ali sve je više kradljivaca koji bestidno kradu vozila usred bela dana.

Prošlog četvrtka u malom beogradskom naselju Mala Ivanča, sigurnosne kamere su zabeležile još jednu takvu krađu automobila. Na snimku koji je zabeležila sigurnosna kamera se vidi kako nepoznati lopov krade automobil marke "opel korsa" u Ulici Brane Ćosića.

Ukradeni auto je bio ispred mehaničarske radnje, a vlasnica automobila je verovala da je auto ostavila na servis i da je tu bezbedan, nažalost to nije bilo tako, jer je automehaničar auto u međuvremenu izvezao ispred servisa i u njemu ostavio i ključeve, te je lopov vrlo lako obavio "posao".

"Dovezla sam auto kod majstora za kog su mi rekli da je pouzdan i dobar, nisam mu ostavila nikakav papir, nego sam mu ostavila ključ na reč, kao kada se odvozi automobil u bilo koji servis. U njemu je ostala i saobraćajna, ali da smo potpisali neki ugovor ili da mi je dao neki revers, to nismo. To sa pravne tačke gledišta nije ni bitno, jer je on priznao da je auto bio kod njega i da on na taj način uzima automobile. Ljudi ostavljaju ispred njegovog servisa automobile, tako da to nije nešto čudno", rekla je za Mondo nesrećna vlasnica automobila.

foto: Shutterstock

Nepoznati muškarac prvo je prošao pored kola, osvrnuo se oko sebe ne bi li se uverio da nema svedoka. On ga je gledao, merkao, spazio ključeve unutar vozila, pa se dao u akciju. U trenutku razbojništva u kolima nije bilo nikog. Otišao je u nepoznatom pravcu, a krađa je prijavljena policija.

Sve se to dešavalo ispred auto-mehaničarske radnje čiji je gazda vozilo lično ostavio ispred svoje kuće, jer nije bilo mesta u dvorištu, sa sve ključevima na izvolte.

Šokirana vlasnica automobila nije ni pitala automehaničara zašto je ostavio ključeve u automobilu, jer je očekivala "prosto da će imati normalan rezon i preuzeti odgovornost za to što je uradio i da će se na kraju dogovoriti za novac, odnosno da će joj on nadomestiti to što je automobil ukraden na njegovoj imovini pod njegovim 'starateljstvom'".

"Nisam htela da insinuram da je to on namerno uradio u dogovoru sa čovekom koji mi je ukrao auto. Pošto je on sam odmah rekao da je ostavio ključ u vozilu, slučajno, jer im je automobil smetao u dvorištu, pa su ga izvezli napolje i da su ostavili ključ kao što on ostavlja ključ u svom automobilu već 20 godina ispred servisa. To je on rekao policajcima. Tako da je priznao da je on odgovoran za ostavljanje ključa u kolima. Čak im je rekao da će mi dati onoliko para koliko vredi automobil", rekla je vlasnica.

Trenutak krađe automobila foto: Mondo/Privatna arhiva

Ona će podneti tužbu protiv majstora servisa, a protiv samog lopova krivična prijava ide po automatizmu i službenoj dužnosti. Što se tiče automobila, kako je navela vlasnica, on je pronađen u delovima na nekom auto otpadu u Ivanči, a policija je od automobila pronašla samo ostatke - menjač, motor i sedište.

"Gepek je bio pun stvari, te stvari mi nisu našli. Policija je na osnovu snimka koji je taj majstor dostavio pronašli lopova posle 3 dana. Taj vlasnik auto otpada iz Male Ivanče je rekao da je otkupio auto bez papira, a kada su ga pitali kako je kupio auto bez papira, lopov je rekao da mu je automobil od sestre i da će mu papire doneti drugi dan. To je neka ustaljena šema verovatno. Policija je odmah indentifikovala lopova", rekla je ona i dodala:

foto: Youtube Printscreen

"Majstor auto-servisa me je odmah pozvao kada se dogodila krađa i pitao me za broj tablica, ali posle toga se ponašao kao da se sve ovo događa nekom drugom. Niti me je zvao, niti se raspitivao šta se dešava, bio je totalno nezainteresovan. Kada sam ga ponovo pitala da li će mi dati pare za ukradeni automobil, rekao je da neće da nadoknadi štetu, iako je prvobitno policiji rekao da hoće. Tražila sam mu 2.500€, nije ništa komentarisao, slušao je šta ja pričam, ali uopšte nije reagovao".

Povređena vlasnica je ostala šokirana njegovim ponašanjem i kako je dodala "on se ponaša totalno nezainteresovano, kao da nije deo svega ovoga i kao da nije glavni krivac".

Auto mi je neophodan, imam malo dete "Meni je auto neophodan, imam malu ćerku, tako da već ove nedelje moram da kupim novi. Kako su mi advokati rekli on svakako mora da mi nadoknadi štetu. A prvi put kada ga je policija pitala da li će mi kupiti auto on je odgovorio 'dada ja ću njoj kupiti auto', a posle toga meni lično rekao da mi neće nadoknaditi štetu. Rekla bi da je to sve dogovorena šema. To se sve dogodilo prošli četvrtak, a u subotu su mi javili da je auto već u delovima", dodala je ona.

A vlasnik auto-mehaničarske radnje za Mondo je rekao sledeće:

"Što se tiče krađe, obavešteni su organi reda, vozilo je pronađeno. Ne znam šta želite da vam kažem. Apsolutno sam rekao sve što sam imao da kažem", rekao je on. A na pitanje da li će nadomestiti devojci novčano krađu automobila, Željko je rekao "Naravno".

