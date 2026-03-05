“Najvažnije je da smo ipak uspeli da ovaj prostor privedemo nameni, koju je oduvek i trebalo da ima“, istakao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Gradonačelnik je podvukao da automobili više neće moći da se zadržavaju u desnoj saobraćajnoj traci jer će to biti put za ulazak u parking. Moraćemo da promenimo navike koje su ovde vladale decenijama, a sve to u korist onih koji ovde žive, naglašavajući da je sve ovo rezultat i dobar primer saradnje različitih institucija i službi.