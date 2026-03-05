PIJACA NA BANJICI DOBILA NOVI PARKING: 64 mesta, ali i novo saobraćajno pravilo (FOTO)
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predsednica opštine Voždovac Bojana Jakšić, v.d. direktora JKP „Beogradske pijace“ Bojan Bajagić i predsednik Udruženja pijačnih prodavaca „Opstanak“ Srđan Prašatalo obišli su novoizgrađeni parking prostor na pijaci „Banjica“, gde su radovi završeni mesec dana pre predviđenog roka.
Parking ima 64 mesta namenjenih za parkiranje, kao i prodaju robe iz vozila.
“Najvažnije je da smo ipak uspeli da ovaj prostor privedemo nameni, koju je oduvek i trebalo da ima“, istakao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.
Gradonačelnik je podvukao da automobili više neće moći da se zadržavaju u desnoj saobraćajnoj traci jer će to biti put za ulazak u parking. Moraćemo da promenimo navike koje su ovde vladale decenijama, a sve to u korist onih koji ovde žive, naglašavajući da je sve ovo rezultat i dobar primer saradnje različitih institucija i službi.
Kurir.rs/Instagram Beogradske pijace