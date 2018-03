BRNABIĆ: Ni Etihad ni Fijat se neće povući iz Srbije

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da avio-kompanija "Etihad" ni na koji način nije stavila do znanja da će se povući iz strateškog partenrsta sa "Er Srbijom", i da će ugovor o koncesiji za Aerodrom "Nikola Tesla" biti poznat javnosti od septembra.

Branbić je u Skupštini Srbije, gde odgovara na pitanje poslanika, ocenila da je "Er Srbija" "zdrava" i da "posluje po svim planovima".

"Er Srbija posluje po svim planovima, ali se takmiči na konkurentnom tržištu i donosi neke odluke koje nisu popularne, ali ona je zdravo i dobro - ne brinite", rekla je premijerka na pitanje poslanika Nove stranke Zorana Živkovića koga je zanimalo da li "Etihad" odlazi iz Srbije.

foto: Zorana Jevtić

Brnabić je dodala da ipak ne može da zna planove privatne kompanije, ali da je "Er Srbija" sposobna da u svakom trenutku nadje novog strateškog partnera.

Prema njenim rečima, "Er Srbija" je u odnosu na 2013. godinu povećala broj putnika za 90 odsto, a broj aviona za 23 odsto.

Brnabić je kazala da će ugovor o koncesiji za Aerodrom "Nikola Tesla" biti dostupan javnosti nakon što bude završen u potpunosti finansijski posao oko koncesije, što bi trebalo da bude u septembru.

"Tek kada se finansijski završi ovaj posao, tada je moguće u celosti objaviti ugovor, ali pre toga elementi ovog ugovora će biti registrovani u registru javnih ugovora što treba da se dogodi do 21. aprila ove godine", rekla je Brnabić, takodje odgovarajući na Živkovićevo pitanje.

"Napravljen je tender za koncesiju kakav u Srbiji nije vidjen, toliko je transparentan, izabran je francuski Vansi, najbolja svetska kompanija u tom poslu koja će investirati 1,461 miliona evra", rekla je Branbić.

foto: Zorana Jevtić

Ona je kazala da će u septembru u državni budžet biti uplačen 501 milion dinara od toga.

Brnabić je kazala i da se kompanija "Fijat" ne povlači iz Kragujevca, i da se radi na novom ugovoru koji će za razliku od prethodnog "voditi računa o interesu gradjana Srbije".

I pitanje o "Fijatu" je postavio Zoran Živković, koji nije bio zadovoljan odgovorima predsednice Vlade.

On je kazao da mu premijerka nije odgovorila precizno da li se "Etihad" povlači, i da je njegovo pitanje bilo šta je zakonski osnov da ugovor o javnoj svojini bude tajan, a da je "potpuno besmisleno" da se to povezuje za izvršanjem finansijskih obaveza.

foto: Profimedia

"Mislim da ste promašili zicer!", rekao je Živković premijerki povodom njene ocene da u njegovim pitanjima "nema istine", a rekao je i da joj je "nabacio dobar volej".

"Konstatujem da Etihad ide, a Fijat možda", rekao je Živković i dodao da "potpuno razume premijerku što je nervozna", jer rekonstrukacija vlade unosi nervozu.

Prodaja IMT u ponedeljak, 2. aprila

Premijerka Ana Brnabić najavila je danas da će u ponedeljak, 2. aprila, biti održana prodaja firme IMT, podsetivši da je za nju zaintresovan indijsku investitor koji ima nameru da pokrene proizvodnju.

"Biće to od velikog značaja za Srbiju, kao što je od strateškog značaja pronalaženje strateškog partnera za RTB Bor - investiciju od 330 miliona dolara. Nadam se da ćemo to završiti do kraja godine", rekla je Brnabić u Skupštini Srbije.

Ona je podvukla da se Vlada Srbije trudi da rešava stečaje nekih od velikih srpskih brendova, navodeći da joj je poeebno drago što je "završen posao sa Galenikom".

Prema njenim rečima, dva dela kraljevačkog "Magnohroma" su već kupljena i pokrenuće se proizvodnja, a za treći deo se pregovara.

"Važno je da će se pokrenuti proizvodnja. Plan je da se zaposli 600, 700 ljudi. To nije ništa u odnosu na to koliko je Magnohrom nekada imao radnika, ali nije ni to malo. Vratićemo robnu marku i veru da se Srbija diže sa kolena", poručila je Brnabić.

(Kurir.rs/Beta)

