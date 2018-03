VUČIĆ NA SASTANKU NACIONALNOG KONVENTA O EU: Privatni sektor ključan za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da će razvoj privatnog sektora biti od ključnog značaja za ekonomski opstanak našeg naroda na KiM.

On je, na kraju drugog panela "Položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji" na Nacionalnom konventu o EU, koji je održan u okviru unutaršnjeg dijaloga, istakao da Srbija izdvaja na različite načine oko 500 miliona evra godišnje za Srbe na KiM, pa čak i do 530 miliona evra.

Rekao je da je u novcu, za ljude južno od Ibra, odnos sredstava koje Srbija na jednoj i EU i prištinske institucije na drugoj strani izdvajaju 30:1.

Vučić je konstatovao da je iz razgovora sa nevladinim organizacijama na ovom skupu razumeo da je suština njihovih predloga "ZSO plus".

"To sam iz desetak razgovora zaključio da je u najvećem delu vaša ideja - ZSO plus i de fakto priznanje nezavisnosti Kosova, što se tiče priznanja de jure neko je za to neko nije", dodao je on.

Vučić je kazao da je čuo i mnogo konkretnih predloga kako da se poboljša položaj srpskog naroda i da je tačno da nema privatnog sektora, da se on nalazi u rudimentarnom obliku na KiM, te da se sve zasniva na doznakama dijaspore kada je reč o Albancima, a za Srbe na onome što daje država Srbija.

Rekao je da država plaća, u pojedinim javnim preduzećima hiljade plata i onima koji više nisu na KIM, što je nepravda koja boli, ali da vlast nije u stanju da iščisti spiskove, jer svaka najava vodi ka malim revolucijama.

"Kada bilo koji štrajk u Srbiji nije dobio podršku svih sem onih protiv kojih je bio usmeren. Mi se i dalje ponašamo kao u socijalističkom samoupravljanju gde je uvek u pravu onaj koji se buni", kritikovao je Vučić dodajući da zbog toga vlast podilazi delu javnosti.

Ponovio je da je čuo danas mnogo pametnih predloga, od kojih će mnoge stvari uključiti u dalje razgovore. Međutim, kazao je da nije preveliki optimista, kada je reč o rešenju, ali i da će se boriti da do rešenja dođe.

"Nisam optimista upravo zato što imamo više od dve suprostavljene javnosti u kojoj se svi čuju, a malo ko želi nekoga da salsuša", objasnio je Vučić.

Naveo je da je čuo u nekoliko rasprava da neko deli Srbe na dobre i loše, da postoje domaći izdajnici i strani plaćenici.

"Ja to nikad nisam izgovorio, izmišljate, ali je nekom potrebno da kaže kako bi se pravdala pozicija žrtve, heroja", kazao je on.

Ukazao je da se sa mnogo čime, na primer, ne slaže sa Izabelom Kisić iz Helšinškog odbora za ljudska prava, ali da ne može reći da nije u pravo kada je govorila o položaju žena i siromaštvu žena na Kosovu, samo zato što je to došlo od nje.

Podsetio je da su njega nazivali Hitlerom na skupovima nekih nevladinih organizacija, i da je to dokaz demokratije u našoj zemlji.

