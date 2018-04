VUČIĆ: Hoćete da Niš upravlja aerodromom, nema problema, samo nemojte da tražite pare za investicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je da Srbija ima obavezu prema koncesionaru za aerodrom “Nikola Tesla” da usporava razvoj niškog aerodroma.

“Nikoga ne pitam za do million putnika”, naveo je Vučić na konferenciji za novinare posle sastanka sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.



Vučić je kazao da prema najboljim projekcijama, aerodrom “Konstantin Veliki” u Nišu može do 2027. godine da dostigne 774.068 putnika.



Odgovarajući na pitanje zbog čega se podigla tolika prašina posle odluke da niški aerodrom pređe u vlasništvo države, Vučić je kazao da je to primer najgoreg i najtežeg licemerja.



“Ovde je reč o prelasku iz države u državnu svojinu, dve različite institucije države Srbije, nema privatizacije”, naveo je on.



Vučić je podsetio da je javno preduzeće Aerodrom “Konstantin Veliki” formirano 2002. godine, u vreme kada je premijer bio Zoran Živković, ali nije bio u vlasništvu grada nego države Srbije.



“I ništa se nije dešavalo, samo pomoćni avioni JAT-ovi su sletali, ništa sem toga. A onda 2010. oni to prebacuju na grad i ogromna zaduženja i obaveze na grad Niš koja se mere desetinama miliona evra”, kazao je predsednik Srbije.



“Od kad se promenila vlast, mi od 2012. pomažemo Niš i aerodrom i beleži se ozbiljan napredak po broju putnika. 2014. je bilo 1.335 putnika a danas 331.582 putnika. Toliko o tome ko je zaslužan za razvoj aerodroma”, kazao je Vučić.



Prema njegovim rečima, grad Niš je uvideo da nema para za dalje unapređenje aerodroma. “Potrebno je 10 miliona evra za toranj, za produženje piste, proširenje terminala, jasno je da nemaju novca za to”.



Vučić je rekao da država ne mora da preuzme niški aerodrom ali da grad Niš u tom slučaju ne traži novac za njegovu modernizaciju.



"Hoćete da Niš upravlja aerodromom, nema problema, samo nemojte da tražite pare za investicije", rekao je Vučić i dodao da zna šta bi bilo posle mesec dana, "rekli bi da su se šalili".

