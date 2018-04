ANTIĆ SA TURSKIM MINISTROM ENERGETIKE: Razgovarali o o ključnim gasnim projektima i interkonekcijama

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i turski ministar energetike i prirodnih resursa Berat Albajrak ocenili su da su politički i ekonomski odnosi dve države na izuzetno visokom nivou, kao i da je u uzajamnom interesu jačanje saradnje u oblasti energetike, pre svega sa stanovišta sigurnosti snabdevanja ključnim energentima, prvenstveno gasom.

Oni su se sastali u Berlinu na marginama "Berlinskog dijaloga o energetskoj tranziciji 2018", na kome je Antić učestvovao na poziv nemačkog ministra ekonomskih poslova i energetike Petera Altmajera i ministra spoljnih poslova Hajka Masa.

"Sa kolegom Albajrakom razgovarao sam o o ključnim gasnim projektima i interkonekcijama, i značaju koji one imaju za region, imajući u vidu značaj diversifikacije pravaca i izvora u snabdevanju gasom i da je sigurno snabdevanje tim energentom od prioritetne važnosti za razvoj privrede svake zemlje", rekao je Antić, navedeno je u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike.

Osim toga, dodao je Antić, tokom susreta dogovoreno je intenziviranje komunikacije i saradnje, i kao deo ukupnih priprema za najavljeni bilateralni susret predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U saopštenju piše da se Antić na marginama "Berlinskog dijaloga o energetskoj tranziciji 2018" sastao i sa predstavnicima nemačke kompanije "Andric Hidro" koja je angažovana na revitalizaciji naših najznačajnijih hidro postrojenja, kao i sa predstavnicima firme "50 Hz", koja je zainteresovana za saradnju i unapređenje prenosnih i distributivnih mreža, kao i za procese podrške balansiranja energije iz obnovljivih izvora energije (OIE).

U saopštenju se navodi da je "Berlinski dijalog o energetskoj tranziciji 2018" jedan od najznačajnijih energetskih skupova u Evropi, na kojem je ovog puta učestvovalo 30 ministara energetike zemalja Evrope i sveta, kao i veliki broj eminentnih kompanija u toj oblasti. Na skupu su razmatrani globalni prioriteti u vezi sa energetskom tranzicijom, kao i globalni ciljevi za povećanje korišćenja OIE.

"Srbija u ovom investicionom ciklusu realizuje veliki broj projekata iz OIE, koji nas stavljaju u red država koje planski ulažu u zelenu energiju, prate globalne trendove i ostvaruju energetske ciljeve", ocenio je Antić.

On je kazao da to što će na mreži u naredne dve godine biti novih 500 MW iz obnovljivih izvora, predstavlja pokazatelj da se približavamo cilju da do 2020. godine imamo 27 odsto struje iz OIE ali i da sa takvim trendom moramo da nastavimo.

"Činjenica da je veliki broj nemačkih kompanija zainteresovan za ulaganje u Srbiju, znak je da nas prepoznaju kao politički i ekonomski stabilnu državu, koja se ubrzano razvija", zaključio je ministar Antić, dodaje se u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir