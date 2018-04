VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI: Bez subvencija po radnom mestu

Krajnje je vreme da se postojeći sistem subvencionisanja investitora prema broju novih radnih mesta promeni i da bude mnogo transparentniji, smatraju sagovornici Kurira posle nagoveštaja iz Vlade Srbije da bi ubuduće subvencije umesto po radnom mestu mogle biti dodeljivane samo za inovacije i nove tehnologije.



Da postojeći sistem podsticaja nije dobar, vidi se i iz kritika na njegov račun u poslednjem izveštaju Evropske komisije, u kome se tvrdi da je politika subvencionisanja stranih investicija netransparentna i da nema sistemske kontrole trošenja tih para. Sama premijerka Ana Brnabić nedavno je nagovestila da zbog smanjene nezaposlenosti više nije cilj otvarati bilo kakva radna mesta, već da građanima treba dati mogućnost izbora.



Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ističe da treba da se prestane s postojećim štetnim načinom podsticanja zapošljavanja ljudi s najnižim zaradama kod stranih ulagača.

- Ti ulagači inače neće ništa ostaviti od svojih zarada u zemlji, dok se davanjem tih subvencija strancima s druge strane otežava poslovanje njihovoj konkurenciji u zemlji. Što je još važnije, na prvom mestu bi trebalo promeniti to da Vlada ne može davati subvencije bez prethodne računice da li je to isplativo, kao i da ceo proces bude javan. Ako sve ne bude transparentno i kad budu subvencionisane nove tehnologije, to će ostavljati prostor za korupciju.



Ljubomir Madžar Promeniti Ono Što Ne Valja

Ekonomista Ljubomir Madžar ističe da dosadašnji sistem subvencija nije valjao i da je imao mnogo nedostataka: - Plaćanje novootvorenih radnih mesta pokazalo se kao nešto u čemu je skuplja dara nego mera. Onaj ko je imao subvencije imao je velike prednosti u odnosu na preduzeća koja su normalno poslovala. Sama činjenica da bi to moglo da bude ukinuto dobra je vest. Što se tiče davanja subvencija za inovacije, biće teško unapred odmeriti njihovu vrednost i to otvara mogućnost za zloupotrebe. foto: Nebojša Mandić

