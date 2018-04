POSLE 50 GODINA: Kreće rekonstrukcija puta Sremski Karlovci-Inđija

BEOGRAD - Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da danas počinje rekonstrukcija puta Sremski Karlovci - Inđija i istakla da taj projekat košta 240 miliona dinara i da se ta trasa rekonstruiše posle 50 godina.

"Dok nije bilo auto-puta to je bio jedini put. Sada je to alternativa kojom dnevno ide 5.300 vozila i očekujemo da se sada to poveća", rekla je Mihajlovićeva.

Reč je o saobraćajnici koja neće povezati samo Karlovce i Inđiju, već i Čortanovce, Frušku goru. "Jeste da je blizu sedam kilometara, ali je jednako važna za sve građane Vojvodine", dodala je ministarka.

Ukazala je da su svi projekti koji se trenutno rade na teritoriji Vojvodine vredni 2,5 milijarde evra. "Kada govorimo samo o održavanju, rekonstrukciji, rehabilitaciji postojećih puteva, dakle to su putevi prvog u drugog reda, to nije auto-put, onda pričamo ove godine samo o 1,5 milijadi dinara koje će biti uloženi samo u rekonstrukciju", naglasila je Mihajlovićeva.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Kurir