FRANCUSKO-SRPSKA PRIVREDNA KOMORA U BEOGRADU RASPISALA KONKURS: Nova šansa za Startapove i preduzeća mlađa od godinu dana

U cilju podrške preduzetništvu i razvoju novih tehnologija, Francusko-srpska privredna komora ponovo je otvorila konkurs za „Startap akcelerator“, program besplatne mentorske podrške za startapove i preduzeća osnovana pre najviše godinu dana. Udruženje francuskih kompanija poziva sve zainteresovane timove i preduzeća da iskoriste ovu šansu i prijave se do 15. juna 2018.

Francusko-srpska privredna komora već je realizovala ovaj program prošle godine, kada su putem konkursa primljena dva startapa – Car:Go, mobilna aplikacija za naručivanje auto-prevoza sa vozačem, kao i PetGuards, onlajn platforma za čuvanje kućnih ljubimaca. Tokom protekle godine, osnivače ova dva startapa savetovali su generalni direktori nekih od najvećih francuskih kompanija u Srbiji, a dobijali su mentorsku podršku kada je reč o svim aspektima poslovanja: pravnim, marketinškim, finansijskim i slično. Startapi su efikasnom promocijom uvećali i svoju vidljivost, stekli veći broj klijenata, proširili broj saradnika.

Zanimljivo je da je PetGuards prošle godine osvojio i najveći broj glasova publike na konkursu „Generator“ Societe Generale banke i vrednu nagradu od 500.000 dinara. O mobilnoj aplikaciji Car:Go pričalo se dosta u skorije vreme, a osim u prestonici, očekuje se da će aplikacija uskoro biti dostupna i u Novom Sadu. Zbog učešća u “Startap akceleratoru”, i Car:Go i PetGuards su postali članovi Komore, što im je omogućilo da prošire mrežu kontakata u francuskoj poslovnoj zajednici.

I ove godine će biti odabrano do tri startap preduzeća ili tri tima koje će u narednih godinu dana, besplatno, savetovati direktori i menadžeri najvećih francuskih kompanija koje posluju u Srbiji, a sa ciljem da im svojom ekspertizom, iskustvom, kontaktima i idejama pomognu u razvoju biznisa. Upravni odbor čini 11 direktora francuskih preduzeća, među kojima ima i Francuza i Srba, vodećih ljudi kompanija poput Schneider Electrica, Sueza, Lesaffrea, Crédit Agricolea, Saint-Gobain Webera, PricewaterhouseCoopersa, SADE i drugi. Odabrani startapovi automatski će osvojiti i besplatno članstvo u Komori na period od godinu dana.

Na konkurs za „Startap akcelerator“ se mogu prijaviti svi startapovi koji su osnovani pre najviše godinu dana i preduzetnici do 40. godine starosti, sa prebivalištem u Srbiji. Mogu se prijaviti i timovi do tri osobe, od kojih je najviše jedno strani državljanin. Konkurs je otvoren za projekte iz svih industrija, s tim što se savetuje da oni obavezno na neki način uključe digitalne tehnologije i po mogućstvu budu orijentisani na globalno tržište. Prijava se vrši popunjavanjem upitnika na sajtu Komore www.ccfs.rs do 15. juna 2018.

