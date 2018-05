VUČIĆ: Veće plate u zdravstvu, posebno medicinskim sestrama

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na otvaranju Onkologije 2, da od 2019. godine više neće biti listi čekanja i najavio znatno uvećanje plata zaposlenima u zdravstvu, posebno medicinskim sestrama.

"Od Nove godine zahvaljući ovim aparatima neće biti listi čekanja.

Ovo su najmodernije mašine koje možete da pronađete na najmodernijim kllinikama i najrazvijenijim zemljama. Nastavićemo da ulažemo, a počinjemo i izgradnju novog Kliničkog centra u Beogradu", rekao je Vučić.

On je istakao da veliki problem predstavlja odlazak fizičara i inženjera, najstručnijeg kadra, koji zbog znatno većih primanja odlaze u inostranstvo.

"To je za nas katastrofalno, puno u njih ulažemo a onda ne možemo da im ponudimo odgovarajuću platu", rekao je Vučić.

Drugi problem su medicinske sestre, koje, kako je istakao, rade najteži posao.

"Ranije smo imali 120-150 njih koji se jave na konkurs, danas 15. Ne možemo da realizujemo konkurse i zato će biti značajnog uvećanja plata za medicinske šetre. Ali i za lekare", rekao je Vučić.

Ne kažem da je to dovoljno, ali ako to budemo radili i naredne dve godine, to će biti mnogo bolji uslovi.

(Kurir.rs/Tanjug)

