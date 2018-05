USKORO VAS NA RAČUNU ČEKA 11.000 DINARA! Stižu pare od akcija NIS i Telekoma!

Ovaj iznos trebalo bi da se dodatno uveća u septembru kada bi građani Srbije od koncesije Aerodroma "Nikola Tesla" mogli da računaju na 14,6 evra po akciji bruto, odnosno 12,4 evra (1.465 dinara). To bi ukupnu sumu uvećalo na 11.541 dinar.

Od NIS-a za dividendu 36,21 dinar po akciji

Odbor direktora Naftne industrije Srbije predložio je da se akcionarima na ime dividende isplati četvrtina prošlogodišnje dobiti. Prema očekivanjima, uprava NIS-a je predložila da se akcionarima iz prošlogodišnje dobiti od 27,8 milijardi dinara odobri dividenda od 6,9 milijardi dinara, odnosno 42,61 dinar po akciji u bruto iznosu. To znači da bi akcionari, odnosno građani po ovom osnovu mogli da dobiju 36,21 dinar za akciju, kada se odbije porez od 15 odsto.

- Što se tiče NIS-a ovo je najbolja godina za akcionare još od 2015. i to pre svega kao posledica rasta cene sirove nafte što je donelo veći profit kompaniji. NIS uvek isplaćuje četvrtinu dobiti kao dividendu, pa investitori praćenjem poslovanja kompanije mogu relativno lako kalkulisati buduće iznose dividendi. Trenutni dividendni prinos NIS-ovih akcija je prilično atraktivnih oko 5,9 odsto -kaže Nenad Gujaničić broker "Momentum sekjuritis".

Akcionari "Telekom Srbija" 11. juna o raspodeli dobiti

Nadzorni odbor "Telekom Srbija" zakazao je redovnu skupštinu akcionara za 11. jun, na kojoj će biti usvojeni prošlogodišnji pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji, te doneta odluka o raspodeli dobiti. Uprava je predložila da se akcionarima iz prošlogodišjne dobiti od 14,5 milijardi dinara na ime dividende raspodeli 8,1 milijarda dinara odnosno bruto iznos od 10,15 dinara po akciji u odnosu na prošlogodišnjih 13,77 dinara po akciji.

- Kada je Telekom u pitanju, ove godine će akcionari dobiti manju dividendu s obzirom da je uprava rešila da za dividende nameni tek nešto više od polovine profita (naravno, ako skupština odobri). Nekada je Telekom i 75 odsto dobiti isplaćivao kao dividendu, i to je prilično loše sa aspekta razvoja same kompanije (nema mnogo prostora za ulaganja). Sa aspekta investitora najveći problem kod ove akcije je nemogućnost transparentnog trgovanja, a za to je jedini krivac država koja ne dozvoljava listiranje kompanije na berzi - objašnjava Nenad Gujaničić.

U septembru novac od koncesije Aerodroma

Građani Srbije od koncesije Aerodroma "Nikola Tesla" mogu da računaju da će dobiti 14,6 evra bruto po akciji, odnosno 12,4 evra neto (1.465 dinara), po odbitku poreza. U slučaju da niste prodali besplatne akcije, kao ni podizali novac od dividendi tada možete da očekujete ukupno 11.541 dinara.

Očekivanja su da će se to desiti u septembru, kada bi trebalo da se dogodi finansijsko zatvaranje transakcije i prenos sertifikata aerodromskog operatera, odnosno početak rada Vansi Erports Srbija, a tada će biti i uplata jednokratne koncesione naknade od 501 milion evra.

- Suština je da će Aerodrom će prihodovati bruto 501 milion evra. Treba uzeti u obzir poreska davanja koja plaća kompanija, stoga je neto iznos koji će pripasti akcionarima nešto manji - objašnjava Gujaničić.



Koliko još imate od besplatnih akcija (ako niste prodali akcije i podizali dividende) Dividende ukupno - 2.646 dinara plus 181 dinara od NIS, očekuje se i od Telekoma 267 dinara Akcionarski fond 1.700 dinara NIS (5 akcija, vrednost na današnji dan) 3.600 dinara Aerodrom "Nikola Tesla" 1.682 dinara (jedna akcija) plus 1.465 dinara od koncesije (septembar)* Ukupno 10,076 dinara *11.541 dinara u septembru

