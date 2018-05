KUPOPRODAJNI UGOVORI DIREKTNO U KATASTAR: Od 1. jula zahtev za upis imovine neće podnositi građani lično

Građani Srbije od 1. jula neće morati lično da podnose zahtev za upis imovine u katastar jer će umesto njih to po službenoj dužnosti raditi ovlašćeni organi - sudovi, javni beležnici, javni izvršitelji...

Trenutno je u skupštinskoj proceduri Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, i po njegovom usvajanju znatno će biti ubrzan proces uknjižbe.

"Upis u katastar vršiće se po službenoj dužnosti, na osnovu isprava za upis koje će, opet po službenoj dužnosti, dostavljati organi i vršioci javnih ovlašćenja koji su tu ispravu doneli, sastavili, odnosno potvrdili", kaže Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda u razgovoru za Magazin biznis.

To su, kako dodaje, sudovi, javni beležnici, javni izvršitelji i drugi organi i vršioci javnih ovlašćenja, ali nije isključena mogućnost da zahtev za upis podnese i stranka. Dosadašnji način uknižbe je i doveo do neažurnosti katastra, jer građani nisu uvek podnosili zahtev u katastru za provođenje nastale promene na nepokretnosti, a od sada će taj posao za njih, elektronskim putem, obaviti obveznici dostave.

Sudovi su obavezni da to učine u roku od tri dana od dana izvršnosti odluke, a javni beležnici i ostali organi u roku rok 24 časa.

Javni beležnici su obavezni da se putem e-šaltera povežu sa Zavodom najkasnije do 1. jula ove godine, a ostali obveznici do 1. novembra. Prema Predlogu zakona, zahtev za upis će se podnositi elektronskim putem, a u formi papirnog dokumenta može se podneti do 31. decembra 2020. godine.

Drašković navodi da se sada prvi put predviđa i upis predbeležbe objekata u izgradnji, kao i ugovora o prometu stanova, garaža, poslovnih prostora.

"To je od velikog značaja jer se upisom predbeležbe zauzima redosled prvenstva kod upisa prava", ističe on.

Napominje takođe da službe za katastar neće vršiti proveru zakonitosti isprave kad se upis vrši na osnovu odluka sudova i drugih nadležnih organa i vršilaca javnih ovlašćenja, kao i na osnovu isprava koje su sastavili, odnosno potvrdili javni beležnici ili sudovi.

"Zakon će omogućiti da javni beležnici, kao i preduzetnici i pravna lica upisana u registar geodetskih organizacija, mogu izdavati izvode iz lista nepokretnosti i lista voda, koji će imati istu dokaznu snagu kao da ih je izdao Republički geodetski zavod", kaže Drašković.

Da bi omogućio što brže i efikasnije obavljanje poslova u vezi sa upisom u katastar nepokretnosti, RGZ je preko svog sajta www.rgz.gov.rs ponudio tri nova elektronska servisa.

Tako će preko sajta RGZ-a građanin moći da proveri u kojoj je fazi rešavanje njegovog predmeta izborom naziva službe i unosom broja predmeta, moći će da zakaže prijem kod rukovodilaca službi, i da izborom službe i unosom broja predmeta od ponuđenih datuma i termina bira onaj koji mu najviše odgovara, kao i da zakaže termin za predaju zahteva.

"Za sada, ovo je moguće u Beogradu, a u pripremi su i drugi veći gradovi", kaže direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković.

Za sada ne postoji mogućnost da zaposleni u katastru prime uplate administrativnih taksi, a u toku je postupak da se direktno na šalteru, na POS terminalu omogući bezgotovinsko plaćanje karticama.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir