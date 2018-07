SVETLANA GLUMAC: Bolji privredni ambijent podstiče širenje biznisa

Privrednici koji su otvorili pogone u Srbiji uspešno posluju i čak šire biznis, a za to nisu zaslužne samo subvencije već činjenica da Srbija posle dugog niza godina ima apsolutnu stabilnost državne kase, privredni ambijent je znatno poboljšan, a privrednici u državi sve više vide partnera u ostvarivanju boljih rezultata, kaže u razgovoru za Kurir Svetlana Glumac, direktorka za korporativne i regulatorne poslove kompanije "Moji brendovi".

Da li je pojačano interesovanje stranih investitora za Srbiju posledica tih boljih uslova poslovanja?

- Direktne strane investicije imaju najveći uticaj na privredni rast, izvoz i zaposlenost. Jasno je da sve zemlje zapadnog Balkana pokušavaju da stvore što povoljnije uslove za modele poslovanja koji će biti privlačni za inostrane ulagače. Ako je Srbija u prvoj polovini godine bila apsolutni rekorder po vrednosti direktnih stranih investicija na zapadnom Balkanu, nema sumnje da je naša zemlja pronašla pravu meru podsticaja ulaganja. Bilo je dosta kritičara nekadašnjeg premijera, a danas predsednika Aleksandra Vučića da Vlada Srbije odobrava subvencije za nova zapošljavanja. Mnogi su tada govorili da će investitori ostati samo dok potroše subvencije. Ali evo, svedoci smo situacije u kojoj se zahvaljujući novim investitorima ponovo privredno bude područja u Srbiji, gde ljudi počinju ponovo da zarađuju za svoje porodice i odlučuju da ostanu u rodnim mestima. Sve to znači da je odluka da se subvencijama podrže investitori bila ispravna.

Kako komentarišete to što je prema izveštaju "IBM Global Locations Trend 2018", Srbija svetski lider po broju otvorenih radnih mesta?

- Ovaj rezultat predstavlja nastavak pozitivnog trenda, s obzirom na to da je Srbija i prošle godine bila lider u istoj kategoriji. Raduje me što smo i mi, kao kompanija, konstantnim ulaganjem u otvaranje radnih mesta doprineli ovakvim rezultatima. Ipak, moram da istaknem da je naša odluka da prioritet u poslovanju dajemo širenju kapaciteta i povećanju broja zaposlenih posledica unapređenja poslovnog ambijenta i makroekonomske stabilnosti, koja poslednjih godina prati aktivnosti privrede u Srbiji. Jasno je da ako predsednik Aleksandar Vučić kaže da je u ovoj državi svako radno mesto svetinja, a sigurnost investicija njen prioritet, to utiče i da strateška razmišljanja kompanija, poput naše, idu u pravcu obezbeđivanja još boljih uslova, kako za postojeće tako i za nove kadrove.

Anketa Nemačko-srpske privredne komore pokazala je da većina kompanija planira da u 2018. uveća investicije u Srbiji i zaposli dodatne radnike. Podržava li kompanija "Moji brendovi" taj trend?

- Sigurnost poslovanja u Srbiji otvara prostor da kompanija "Moji brendovi" širi poslovanje i uvećava broj zaposlenih. Podsetiću, kada je "Mid Europa Partners" 2015. preuzeo "Imlek", "Bambi" i "Knjaz Miloš", članice "Mojih brendova", najavljena su petogodišnja ulaganja u vrednosti od 100 miliona evra, koja su podrazumevala širenje poslovanja zajedno sa zapošljavanjem novih kadrova. Pored kontinuiranih ulaganja u cilju povećanja proizvodnje, "Moji brendovi", zahvaljujući aktivnostima svojih kompanija, svake godine pružaju priliku za zaposlenje mladih i kvalitetnih stručnjaka. Na ovaj način, jačamo svoju poziciju na tržištu, a verujemo da dajemo i doprinos poslovnoj atmosferi koja će privući nove strane investicije.

Koje su to dodatne reforme koje bi Vlada trebalo da sprovede kako bi srpsku privredu učinila konkurentnijom, ali i privukla nove ulagače?

- Važno je ulagati u ljude dodatnim unapređenjem obrazovnog sistema, za koji smatram da je već kvalitetan. Ukoliko imamo kvalitetne ljude, oni će praviti konkurentniji proizvod kojim ćemo uspešno parirati inostranoj konkurenciji. Taj kvalitet prepoznaće sigurno i novi ulagači.



Makroekonomska stabilnost

Povećanje proizvodnje donosi veće zarade Kako će se to poboljšanje poslovne klime o kome govorite odraziti na poslovanje kompanija, cene proizvoda, visinu zarada i životni standard građana?

- Mislim da je poboljšanju poslovne klime u Srbiji, koju potvrđuju i međunarodne institucije, najviše doprinela strateška odluka državnog vrha da odustane od ranije prisutnog populizma i da naše društvo suoči s teškim, ali neminovnim merama štednje. Upravo te mere, u kombinaciji sa strogom monetarnom politikom, uticale su da svega nekoliko godina kasnije, Srbija ima punu makroekonomsku stabilnost, inflaciju pod kontrolom i stabilnu valutu. Sve ovo važno je za privrednike, jer imaju predvidivost u poslovanju, njihove zaposlene, jer će im povećanje proizvodnje doneti veće zarade i, naravno, veći životni standard svih građana.

