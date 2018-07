OVA BROJKA ĆE VAS ZAPANJITI: Evo kolika plata je dovoljna za pristojan život u Srbiji!

Prosečan Srbin svakog dana samo na osnovne životne namirnice potroši minimum 500 dinara. Samo za ovu stavku mesečno je potrebno izdvojiti i do 15.000 dinara. Ako uzmemo u obzir da velika većina ljudi radi za ekstremno niske plate koje iznose svega 20.000 do 25.000, dolazimo do zaključka da je ovo sve samo ne dovoljna cifra da bi neko imao pristojan život.

Računica je veoma jednostavna. Ukoliko nemate svoj stan, iznajmljivanje istog će vas koštati minimum 150 evra, ali bez troškova režije. Kada se sve sabere dolazi se do cifre od oko 25.000 dinara, i to u najboljem slučaju. Hrana, odeća, obuća i po neki izlazak postaju „luksuz“.

Složićete se da je sa ovakvim primanjem apsolutno nemoguće živeti, a pristojan život je misaona imenica. Prema statističkim podacima, idealna plata za samce iznosi najmanje 80.000 dinara, međutim, to nikako nije dovoljno i za četvoročlanu porodicu. Da bi jedna prosečna srpska porodica imala koliko toliko pristojan život potrebno je minimum 160.000 dinara, za osnovne životne potrebštine.

Neminovno je da građani naše zemlje najviše novca troše na hranu i stanovanje. Međutim, ne tako mali broj ljudi muku muči i sa ratom kredita, koja je velika stavka u kućnom budžetu. Međutim, životni troškovi se razlikuju i u gradovima Srbije. Beograd je svakako najskuplji. Slede Novi Sad i Niš, koji su na približno istom nivou, a zatim i ostali gradovi naše zemlje.

Svakako, pristojan život u bilo kom gradu je misaona imenica ako su vam primanja mizerna. Naravno, izlaz postoji, ali budite spremni da ćete čitav dan provoditi radeći više poslova, pa… dok vas zdravlje bude služilo. Jednostavno, cene na našem tržištu nisu prilagođene našim platama.

Među najugroženijima su i penzioneri. Najniža penzija u našoj zemlji iznosi svega 14.338 dinara, što naravno nije dovoljno da bi neko preživeo i pola meseca. Ne smemo zaboraviti i nezaposlene, koji žive na račun svojih roditelja penzionera ili se snalaze povremeno radeći sezonske poslove.

(Kurir.rs/Espreso/Foto: Kurir)

Kurir

Autor: Kurir