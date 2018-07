VUČIĆ UVEREN U USPEH ER SRBIJE: To je najbolja kompanija u regionu, nema problema u finansiranju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je nacionalni avioprevoznik Er Srbija ubedljivo najbolja kompanija u regionu i da nema problema u finansiranju.

Upitan zašto je država nastavila da finansira Er Srbiju, koristeći kao osnov Strategiju za razvoj turizma, a da Ministarstvo turizma nije donelo odluku da se 12 miliona evra da toj kompaniji, Vučić je rekao da ne zna detalje, ali da sigurno zna da je država pomagala Er Srbiji zbog leta za Njujork.

"Ne znam da li je to to. Nemojte me pitati tačno, ali mislim da je to taj iznos, da je za to pomagano, a sve drugo, nemamo nikakvih problema", rekao je Vučić.

Istakao je da je Er Srbija u regionu ubedljivo najbolja kompanija, u kojem vrlo teško funkcionišu nacionalne aviokompanije.

"Zadovoljni smo kako to funckioniše, ali mi smo mala zemlja, nismo mi Turska i Turkišerlajns, koja ima 40 aerodroma velikih i ne znam koliko malih, koja ima destinacija po svetu i koja to subvencioniše sa ne znam koliko desetina milijardi... Mi gledamo da preživimo, da ljudi imaju posao, da budemo bolji od ostalih u regionu", naveo je predsednik.

Dodao je da se usluga popravlja u odnosu na pre četiri-pet meseci i da nema problema u finansiranju.

"Jedino ako možda nije nečija želja da nas prijavi EU, da bi neko rekao - aha, uništite svoju kompaniju da ne biste bili ispred neke kompanije u regionu. Nećemo da uništavamo svoje, čuvaćemo svoje, hoćemo da radimo dalje uspešno", zaključio je Vučić.

