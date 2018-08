BEČKI KURIR O HAPŠENJU DVA DIREKTORA AUSTRIJSKE FIRME U KIKINDI: Zbog političkih intriga kompanija FCC preti povlačenjem iz Srbije

Povodom hapšenja dvojice direktora austrijske kompanije za upravljanje otpadom FCC zbog sumnji da su na deponiji u Kikindi ilegalno skladištili opasan otpad, bečki list Kurir je 11. avgusta objavio tekst sa tvrdnjom da Srbija plaši investitore.

U tom tekstu čelnici FCC navode da su njihovi direktori u Srbiji Bojan Marković i Goran Krstić uhapšeni početkom jula "bez dokaza i optužnice", već na osnovu anonimne prijave. Oni iznose i sumnju da su žrtve političke intrige između srpskih koalicionih stranaka. Prete povlačenjem iz Srbije, u koju su uložili 15 miliona evra.

- Bez upozorenja, bez prethodnih žalbi ili pritužbi, naša dva upravna direktora stavljena su u pritvor - opisuje izvršni direktor "FCC Austrija" Bjorn Mitendorfer za bečki Kurir. On je naveo da od 600 do 700 deponija koje postoje u Srbiji, samo šest ima sličan visok standard, odnosno standarde EU, kao i FCC.

- Samo prethodne godine vlasti su nas sedam puta ispitivale i nikada nije bilo prigovora - naveo je izvršni direktor "FCC Austrija", koja 12 godina posluje na Balkanu.

Austrijanci, piše tamošnji list, sumnjaju na političku intrigu između srpskih koalicionih stranaka koja će, prema rečima Mitendorfera, "biti izvedena preko njihovih leđa".

Mitendorfer takođe sumnja u regularnost procedura jer više od mesec dana nema rezultata analize uzoraka zemljišta niti dokaza na osnovu kojih bi mogle da se podignu optužnice protiv dva direktora.

- Ako u Srbiji ne postoji dovoljna pravna sigurnost, moramo da razmislimo da li ćemo nastaviti naše investicije - zaključio je Mitendorfer. Kako je navedeno, "FCC grupa" je do sada uložila 15 miliona evra u Srbiju, otvarajući oko 130 radnih mesta.

Direktori FCC u Srbiji uhapšeni su 4. jula po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi zbog sumnje da su počinili krivična dela zagađenje životne sredine, unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija. Oni se sumnjiče da su, kao odgovorna lica, omogućili protivzakonito skladištenje i odlaganje opasnih materija na više lokacija u sklopu regionalne deponije na teritoriji Kikinde. Posle saslušanja i zadržavanja od 48 sati, direktori su bili pušteni iz pritvora, a potom ponovo uhapšeni, pa su i dalje u pritvoru.

MINISTARSTVO EKOLOGIJE

TUŽILAŠTVO NAOPAKO VODI PROCES

foto: Vlada Srbije

Državni sekretar u Ministarstvu ekologije Branislav Blažić kaže da inspekcija tog ministarstva sa firmom FCC nije imala nikakvih problema, te tvrdi da tužilaštvo u Kikindi od samog starta naopako vodi slučaj.

- Reakcija Austrijanaca je sigurno posledica kršenja procedura, grešaka i nezakonitih radnji u samom startu kada im je bilo onemogućeno da predlože nezavisnu kompaniju koja bi izvršila uzorkovanje i analizu zemljišta sa deponije u Kikindi. Po nalogu kikindskog tužilaštva, to uzorkovanje vršila je konkurentska firma austrijskoj, što je otvorilo sumnje, da bi se onda ti uzorci dali Naučnom institutu "Vinča", a koji nije za to akreditovan. "Vinča" je onda taj posao prebacila drugoj privatnoj kompaniji. Staviti ljude u zatvor bez dokaza i držati ih toliko dugo jer se više od mesec dana čekaju rezultati analize, koja se inače radi najviše za tri do sedam dana, sve to daje pravo ljudima iz Austrije da reaguju i traže pravnu zaštitu - rekao je Blažić za Kurir.

On ističe da je reč o deponiji koja je jedna od najboljih u Srbiji i koja radi po evropskim standardima:

- Apsurdno je to što u Srbiji imate 600 do 700 smetlišta na kojima se bez kontrole baca sve i svašta, i to niko ne kontroliše, već dolaze na najbolju deponiju u kontrolu. To je neozbiljno i u startu je ličilo da se radi s nekom namerom. Austrijanci su to prepoznali i zato reaguju - smatra Blažić.