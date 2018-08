MINISTARKA MIHAJLOVIĆ: Najveći deo računa za urušavanje potpornog zida u Grdeličkoj klisuri platiće izvođač radova (FOTO)

BEOGRAD - Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je jutros, povodom urušavanja zaštitne kosine na Koridoru 10, da je najvažnije da niko nije povređen i poručila da nijedan kilometar koridora neće biti pušten u saobraćaj, a da nije bezbedan.

foto: Printscreen Prva TV

Mihajlovićeva je navela da je angažovan dodatni izvođač koji radi na raščišćavanju i da se čeka kompletan račun od "Koridora Srbije", a najveći deo platiće izvođač. Ona je istakla da je reč o najdužoj kosini i dodala da deonica Koridora 10 može da bude završena u roku.

Kako je navela, pomoć je zatražena i od BIA, što nije prvi put. "Pošto se dešavaju stvari koje nisu jasne, potrebna je odgovornost i da se odgovori na pitanja zašto se preprojektovalo, koliko dugo kuburimo s kosinom i kako je to moglo biti rešeno", naglasila je ministarka.

foto: Beta, Marina Lopičić

Mihajlovićeva je rekla da će ministarstvo dostaviti sve potrebne podatke te da će se videti da li postoji odgovornost onih koji su se bavili projektovanjem.

Ministarka je istakla i da je Grdelička klisura najteže gradilište u Evropi.

Kako je rekla, slušala je i čitala mnoge tzv. stručnjake koji otprilike objašnjavaju šta je trebalo da se uradi, međutim, ona, kako kaže, veruje u struku.

Ona je rekla da su greške moguće ali da postoje oni koji će utvrditi odgovornost i tada će javnost znati ko je odgovoran.

foto: Printscreen Prva TV

Kada je reč o vanrednoj kontroli mostova koju je naložila posle tragedije u Đenovi, Mihajloviceva navodi da se mostovi u Srbiji redovno održavaju, ali da je cilj te akcije da se pokaže u kakvom su stanju. Dodaje da mostovi u Srbiji jesu bezbedni, ali da treba videti da li je negde potrebno dodatno održavanje.

Napravljeni su timovi, a prvo se kontrolišu Pančevački most, Gazela i Most kod Beške zbog frekvencije saobraćaja. Ministarka ce se danas sastati sa 26 gradonačelnika, a država opredeljuje sredstva za lokalne samouprave nameljene planovima koji ce omoguciti gradanima da lakše dodu do lokacijskih uslova.

foto: Printscreen Prva TV

Mihajloviceva ističe da Ministarstvo pomaže lokalnim samoupravama da to same urade i da je cilj da kada građani žele nešto da grade, dođu lako do uslova i da to čine planski. Izdvojeno je 30 milona za 26 lokalnih samouprava.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS/Foto: Ministarstvo građevinarstva/Arhivska fotografija)

Kurir

Autor: Kurir